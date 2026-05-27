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Historia

Con la mirada en el patrimonio local: la Alianza Francesa abre un ciclo especial por la Semana de Mayo

A través de tres jornadas de conferencias y conversatorios, prestigiosos investigadores abordarán la historia y la memoria de San Juan desde perspectivas edilicias, biográficas y revolucionarias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
alianza francesa

En el marco de las celebraciones por la Semana de Mayo, la Alianza Francesa de San Juan presenta una atractiva propuesta cultural denominada “Mayo en la Alianza”. Se trata de un ciclo de conferencias y conversatorios diseñado para repasar y analizar la historia y el patrimonio regional a partir de miradas diversas y rigurosas.

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El encuentro se desarrollará durante tres jornadas consecutivas, reuniendo a reconocidos especialistas e investigadores que compartirán datos esenciales sobre los procesos revolucionarios, personajes históricos y antiguos edificios que forjaron la identidad y la memoria de la provincia. Las citas tendrán lugar los días miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de mayo, siempre a partir de las 19:30 horas, en la sede institucional ubicada en el cruce de las calles Mitre y Sarmiento.

La apertura del ciclo estuvo a cargo del licenciado en Historia e investigador de la Universidad Nacional de San Juan, Claudio Vera. El especialista expuso la conferencia titulada "1810: Fray Justo Santa María de Oro, un fraile en tránsito en un mundo que cambia", profundizando en el rol de este icónico personaje sanjuanino en tiempos de transformación política.

La agenda de actividades continúa el jueves 28 de mayo con un espacio de conversatorio focalizado en la arquitectura y el pasado religioso de la provincia. El arquitecto y docente investigador de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ Luis Alberto Orellano, liderará la charla "Antiguo templo de Santo Domingo de San Juan", rescatando el valor patrimonial de este emblemático espacio urbano.

Finalmente, el cierre del evento previsto para el viernes 29 de mayo contará con una disertación de jerarquía nacional desarrollada por la Dra. Ana Igareta, licenciada en Antropología, Doctora en Ciencias Naturales por la UNLP, investigadora del CONICET y encargada de colecciones arqueológicas del Museo de La Plata, presentará la conferencia "El edificio del Cabildo de San Juan en el relato de sus actas capitulares: las refacciones de 1781", un desglose técnico que promete echar luz sobre la administración y las estructuras edilicias del San Juan colonial.

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