La Delio Valdez asoma en el horizonte del Teatro del Bicentenario: fecha y entradas

La agenda cultural y musical de San Juan sigue sumando platos fuertes para este año. En las últimas horas se confirmó el regreso a la provincia de una de las agrupaciones más convocantes y festivas de la escena nacional: La Delio Valdez. La gran orquesta cooperativa de cumbia llegará a suelo sanjuanino en el marco de su "Gira 2026" para ofrecer un espectáculo único.

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Enorme expectativa Teatro del Bicentenario: en menos de dos horas se agotaron las entradas para disfrutar la Gala Patria

La cita imperdible será el próximo 24 de septiembre y tendrá un escenario de lujo, el Teatro del Bicentenario, que se prepara para transformar su habitual atmósfera solemne en una verdadera pista de baile y celebración popular.

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Una propuesta que cruza fronteras y generaciones

Con más de una década de trayectoria, La Delio Valdez ha sabido refundar la cumbia tradicional con una impronta moderna, combinando una potente sección de vientos, percusiones e interpretaciones vocales que desbordan energía. El show en San Juan promete un recorrido por los clásicos de su repertorio y los temas de sus últimos trabajos de estudio, caracterizados por esa cooperatividad e independencia que define al grupo.

El evento cuenta además con un marco especial, ya que se suma a las celebraciones por los 10 años del Teatro del Bicentenario, consolidando al espacio dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno de San Juan como un faro de diversidad artística para toda la región.

Entradas anticipadas

Para los fanáticos y amantes del buen ritmo que no quieran quedarse afuera, la organización comunicó que las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma digital TuEntrada.com.

Se espera una alta demanda de tickets, por lo que se recomienda asegurar el lugar con tiempo para ser parte de lo que promete ser una de las noches más vibrantes de la primavera sanjuanina.