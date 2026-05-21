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Enorme expectativa

Teatro del Bicentenario: en menos de dos horas se agotaron las entradas para disfrutar la Gala Patria

Desde las 10:00 se abrieron las boleterías para entregar las entradas gratuitas -dos por personas- para presenciar el 24 y 15 de Mayo 'Hilos de Revolución'. Antes del mediodía ya no quedaban

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La expectativa por las celebraciones de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo quedó demostrada en la mañana de este jueves en las boleterías del Teatro del Bicentenario. A las 10:00 comenzó la entrega de las entradas gratuitas para la Gala Patria titulada “Hilos de Revolución”, y la respuesta de la comunidad fue tan masiva que los tickets se agotaron por completo antes de llegar al mediodía.

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La propuesta, impulsada por el Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, generó largas filas desde temprano. Bajo la modalidad de entrega de dos pases por persona, los sanjuaninos se volcaron en busca de su lugar para lo que promete ser el evento central de los festejos patrios en la provincia.

Dos funciones para celebrar la identidad

Quienes lograron conseguir su entrada podrán disfrutar de una puesta artística de gran despliegue en la Sala Principal del coloso cultural. El cronograma de funciones está distribuido en dos días clave:

  • Primera función: Domingo 24 de mayo a las 20:30 hs.

  • Segunda función: Lunes 25 de mayo a las 19:00 hs.

La patria como un gran telar en movimiento

“Hilos de Revolución” no es solo un espectáculo de danzas, música y actuación; es una profunda metáfora sobre la construcción de la identidad nacional. La obra toma la analogía del tejido para relatar cómo se fue forjando el país, homenajeando a aquellos hombres y mujeres que, desde distintas realidades, aportaron sus historias, luchas y sueños a nuestra memoria colectiva.

La puesta en escena se estructurará en una obertura y tres actos, planteando un recorrido sumamente emotivo por las voces y paisajes que dieron vida a la gesta de mayo de 1810. Con un espíritu que conjuga sensibilidad y fuerza, el escenario del Bicentenario se transformará en un telar viviente para reflejar ese legado de libertad que hoy, más que nunca, sigue interpelando a las generaciones futuras.

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