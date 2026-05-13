miércoles 13 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Enorme producción

"Carmina Burana" vuelve al Teatro del Bicentenario bajo la exquisita mirada de Mauricio Wainrot

El Teatro del Bicentenario presenta una de las obras más impactantes del repertorio escénico internacional, en una producción de gran despliegue artístico que celebra los 10 años del coliseo sanjuanino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco de su décimo aniversario, el Teatro del Bicentenario, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, pondrá nuevamente en escena Carmina Burana, la célebre cantata escénica de Carl Orff. En esta oportunidad se presentará la reconocida versión coreográfica de Mauricio Wainrot, una de las figuras más destacadas de la danza argentina con proyección internacional.

Lee además
musica y performance: fruta destacion llega a la sala auditorium del teatro del bicentenario
Agenda

Música y performance: "Fruta d'estación" llega a la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario
orrego, presente en el tren de capital humano en canada honda
Sarmiento

Orrego, presente en el Tren de Capital Humano en Cañada Honda

Las funciones se realizarán los días 10 y 11 de junio, a las 21 h, en Sala Principal, con una propuesta de gran escala construida y realizada íntegramente en los talleres del Teatro. Reafirmando ls identidad como Teatro Fábrica y ls capacidad para producir obras de excelencia artística y técnica.

La coreografía de Wainrot propone una lectura contemporánea y profundamente expresiva de la obra de Orff, donde la música y el movimiento se articulan en una dramaturgia atravesada por la sensualidad, el ritmo, la energía y la fuerza vital. La noción del destino, representada por la figura de la Fortuna, atraviesa toda la puesta en una experiencia escénica de gran intensidad visual y emocional.

La reposición coreográfica estará a cargo de Victoria Balanza, directora del Área Danza del TB, y Alexis Mirenda, ambos intérpretes históricos de la obra durante su paso por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín de Buenos Aires.

El elenco contará con la participación especial de Lucas Segovia, primer bailarín internacional invitado y exintegrante del Joffrey Ballet de Estados Unidos, quien interpretará el rol protagónico de “Amor”. También participará Facundo Cornejo, solista del Ballet de Córdoba, en el rol central de “Taberna”.

Los papeles femeninos principales estarán interpretados por las bailarinas sanjuaninas María del Valle Montes y Gema Bueno, mientras que el elenco general estará integrado por 28 bailarines provenientes de distintas provincias del país, seleccionados a través de una audición nacional.

La puesta preserva además la concepción original de vestuario y escenografía de Carlos Gallardo, histórico colaborador de Wainrot, cuya propuesta estética refuerza la idea de ciclo y destino que atraviesa toda la obra.

Los tickets tienen un costo de $40.000 y $36.000. En Boletería y en la web de tuentrada.com pueden adquirirse con los siguientes beneficios: Preventa exclusiva 50% OFF con código promocional: CARMINA. Vigente del 14 de mayo al 5 de junio

Disponible para compra online y en boletería. Beneficio TICKET MATCH 2x1 con código: 2X1CARMINA. Exclusivo para menores de 35 años. Hasta 6 cuotas sin interés con Banco San Juan.

FUENTE: Sí San Juan

Temas
Seguí leyendo

San Juan: se viene una nueva jornada para cambiar basura reciclable por vales para comprar verduras

Pintan nubes para el fin de semana: ¿reaparece la lluvia en San Juan?

El IPV sale a dar cursos para que familias de barrios históricos puedan escriturar sus viviendas

San Juan puso en marcha un plan para detectar problemas de salud mental en adolescentes

Basura en San Juan: se amplió un acuerdo que permitirá reutilizar más de 100 mil kilos de residuos

Las historias detrás de los miles de carteles de la Marcha Federal Universitaria en San Juan

"Una en un sillón", la obra de Josefina de Cara, la actriz y dramaturga que eligió a San Juan para vivir

La Orquesta Sinfónica de la UNSJ interpretó el Himno Nacional Argentino en la Marcha Federal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
basura en san juan: se amplio un acuerdo que permitira reutilizar mas de 100 mil kilos de residuos
Economía circular

Basura en San Juan: se amplió un acuerdo que permitirá reutilizar más de 100 mil kilos de residuos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo
Oficial

Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo

Quién era el médico oncólogo sanjuanino hallado sin vida: hay sospechas de que su caso se trató de un crimen
Impacto en Capital

Quién era el médico oncólogo sanjuanino hallado sin vida: hay sospechas de que su caso se trató de un crimen

Las mecheras que fueron detenidas tras intentar robar ropa y ser descubiertas por los dueños del local.
Video

Descubrió a dos mecheras robando en su negocio, las encerró y terminaron a los palazos

¿Se cae la hipótesis del crimen del médico Marinero?
En Capital

¿Se cae la hipótesis del crimen del médico Marinero?

Condenan a dos gestores y una empleada de ANSES de Rawson por fraude con jubilaciones
Justicia Federal

Condenan a dos gestores y una empleada de ANSES de Rawson por fraude con jubilaciones

Te Puede Interesar

Si no tenías para pagar, compraba los remedios de su bolsillo: el testimonio de pacientes del médico hallado sin vida en Capital
Caso resonante

"Si no tenías para pagar, compraba los remedios de su bolsillo": el testimonio de pacientes del médico hallado sin vida en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan
Deberán devolver un camión y pagar $21.000.000 tras un conflicto por la compra de un vehículo en San Juan
Reparación integral

Deberán devolver un camión y pagar $21.000.000 tras un conflicto por la compra de un vehículo en San Juan

Lilia Lemoine: la cosplayer que llegó al Congreso de la mano de Milei
Conociendo a nuestros legisladores

Lilia Lemoine: la cosplayer que llegó al Congreso de la mano de Milei

Renunció una importante figura del Ministerio de Turismo de San Juan
Gobierno

Renunció una importante figura del Ministerio de Turismo de San Juan

Calingasta se encamina resolver su problema eléctrico histórico.  
Reclamos históricos

Una empresa de afuera y una sanjuanina, las elegidas para terminar con los cortes de luz en Calingasta