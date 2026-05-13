El IPV sale a dar cursos para que familias de barrios históricos puedan escriturar sus viviendas

El IPV comenzará a implementar el programa “Tu casa en regla. Aprendé como escriturar tu vivienda”. Mirá de qué se trata.

El Instituto Provincial de la Vivienda ( IPV ) comenzará a implementar el programa “Tu casa en regla. Aprendé como escriturar tu vivienda”. Se trata de una serie de talleres informativos destinados a familias de barrios históricos, con el objetivo de acompañar el proceso de escrituración individual de sus viviendas, una instancia fundamental para consolidar el derecho a la propiedad. La primera capacitación se realizará en el barrio Jardín La Bebida, en Rivadavia, el próximo viernes 15 y beneficiará a 140 familias.

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El año pasado el IPV impulsó un proceso de regularización dominial. Firmó convenios con distintas instituciones y entidades intermedias, con el objetivo de resolver situaciones históricas que durante décadas impidieron avanzar con las escrituras de numerosos barrios. Gracias a estas gestiones, muchas familias que llevaban más de 20 años esperando poder acceder al título de propiedad de su vivienda comenzaron a transitar una etapa clave.

En ese marco, el organismo inicia ahora una serie de talleres y capacitaciones para acompañar a los vecinos, facilitar cada instancia del trámite y brindarles las herramientas necesarias para que puedan avanzar en el proceso de escrituración de la manera más simple y ordenada posible.

Según explicaron desde el organismo, estos talleres permiten trabajar directamente con cada familia, explicando en detalle para qué sirve la escritura, cuáles son los pasos a seguir y qué documentación deben presentar. Además, durante estos encuentros se avanza en la recopilación de la documentación individual necesaria para iniciar el trámite.

En paralelo, participa el equipo de gestión de cartera, que acompaña a aquellas familias que aún no han cancelado su vivienda, facilitando la regularización de su situación para que también puedan acceder a la escritura.

"Estas capacitaciones representan un paso importante dentro del proceso de regularización que impulsa la gestión actual", sostuvieron. Es que, durante años, muchos de estos barrios no pudieron avanzar en la escrituración debido a la falta de regularización dominial. En la mayoría de los casos, esto se debía a la ausencia de documentación técnica (como finales de obra o de urbanización), a situaciones pendientes en la cesión de terrenos o a la inexistencia de las entidades intermedias o empresas constructoras que debían completar esos procesos.

Esta situación generó que numerosas familias, incluso habiendo cancelado sus viviendas, no pudieran acceder a la escritura por falta de condiciones técnicas y legales necesarias para la subdivisión y registración de los lotes.

Hoy, con esos procesos ya resueltos, la provincia avanza en una etapa clave: la escrituración individual. Este paso no solo otorga seguridad jurídica, sino que transforma la vivienda en un bien propio.

El taller anunciado es el primero de una agenda, que continuará en distintos barrios históricos, muchos de ellos con más de dos décadas de antigüedad y una importante cantidad de familias. El objetivo es avanzar progresivamente para que cada vez más adjudicatarios puedan acceder a la escritura de su vivienda.