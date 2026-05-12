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Pilotos sanjuaninos dieron la mejor noticia en pleno vuelo: "Hay semitas para todos"

El momento se volvió viral en TikTok luego de que dos comandantes oriundos de San Juan anunciaran por altavoz que repartirían semitas durante el servicio a bordo. El video generó aplausos, orgullo sanjuanino y cientos de reacciones en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un vuelo se convirtió en una escena bien sanjuanina y el video terminó explotando en redes sociales. Dos pilotos sorprendieron a los pasajeros al anunciar en pleno viaje que iban a repartir semitas durante el servicio a bordo. El momento fue celebrado con aplausos, gritos de entusiasmo y cientos de comentarios en TikTok.

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La publicación fue realizada hace pocas semanas por la usuaria gabrielabecerra5475, quien compartió el clip con el título: “Cuando te toca viajar con pilotos sanjuaninos”. En las imágenes se escucha el mensaje que uno de los comandantes dio por altavoz antes de comenzar el servicio.

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“Queremos compartirles con ustedes, tal vez por mi acento está marcado y de mis compañeros también. Somos dos pilotos de la ciudad de San Juan”, expresó el piloto, despertando rápidamente la atención de quienes viajaban en el avión.

Sin embargo, el momento más festejado llegó segundos después. “Quería compartirles el menú también del día de hoy. Hay semitas para todos”, lanzó entre risas. La frase generó una inmediata reacción dentro de la aeronave, con pasajeros celebrando la noticia desde distintos asientos.

Luego, el piloto continuó detallando las opciones del servicio, entre ellas espaguetis con carne y arroz con pollo, mientras el ambiente dentro del avión ya se había distendido completamente.

El video acumuló cientos de “me gusta” y decenas de comentarios de usuarios que destacaron el orgullo sanjuanino. “Orgullo sanjuanino por los aires”, escribió una usuaria. “Orgullosa de tener 2 pilotos sanjuaninos”, comentó otra persona.

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