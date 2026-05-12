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Fotografía nocturna, vinos y astronomía: CASLEO celebra sus 40 años con una experiencia única

El Complejo Astronómico El Leoncito realizará una jornada especial bajo uno de los cielos más reconocidos del mundo. La actividad será el 20 de mayo y tendrá cupos limitados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con una propuesta que une ciencia, turismo y experiencias sensoriales, el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) celebrará sus 40 años.

Con una propuesta que une ciencia, turismo y experiencias sensoriales, el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) celebrará sus 40 años.

Con una propuesta que une ciencia, turismo y experiencias sensoriales, el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) celebrará sus 40 años con una actividad especial destinada a amantes de la fotografía, la astronomía y los paisajes de cielo oscuro.

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La jornada se realizará el miércoles 20 de mayo y contará con charlas, degustación de vinos, recorridos guiados y observación astronómica nocturna.

La iniciativa busca acercar al público al trabajo científico que se desarrolla en el observatorio sanjuanino, considerado uno de los sitios más importantes del país para la observación del cielo. En ese marco, las docentes Andrea Corbetta y Natacha Manzelli brindarán una charla expositiva y una demostración práctica de fotografía nocturna, compartiendo técnicas y experiencias vinculadas a la captura de paisajes bajo cielos oscuros.

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Además, quienes participen podrán disfrutar de una degustación de vinos y de una visita diurna al Telescopio Jorge Sahade, uno de los principales instrumentos científicos del complejo astronómico.

La jornada concluirá con una experiencia de observación astronómica nocturna, una de las actividades más convocantes del CASLEO gracias a la calidad excepcional de los cielos de El Leoncito.

Desde la organización informaron que los cupos son limitados a 30 personas, por lo que las reservas deben realizarse con anticipación a través de WhatsApp al +54 9 264 585-3354.

El evento se enmarca en las actividades por los 40 años del CASLEO, institución que desde 1986 trabaja al servicio de la ciencia astronómica nacional y se consolidó como uno de los principales polos de investigación y divulgación científica del país.

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