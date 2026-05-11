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Cultura

El gobernador Orrego visitó la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Se trata de uno de los encuentros culturales más importantes de Latinoamérica, donde acompañó a los expositores sanjuaninos que representaron a la provincia a través de sus obras, producciones y propuestas culturales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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San Juan expuso el talento de autores locales, bibliotecas y referentes culturales, reafirmando el valor de la literatura y la producción intelectual como herramientas fundamentales para fortalecer la identidad provincial y generar oportunidades para las nuevas generaciones. El gobernador Marcelo Orrego recorrió la feria junto al vicegobernador Fabián Martín.

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En este marco, el mandatario destacó la importancia de la presencia sanjuanina en la feria y expresó: “Fuimos parte de uno de los encuentros culturales más importantes de Latinoamérica, mostrando la identidad de nuestra provincia y el enorme talento de autores, bibliotecas y referentes culturales sanjuaninos”.

El gobernador también remarcó el rol de la lectura y la educación en la construcción del futuro: “Creemos en la lectura y la escritura como caminos para abrir oportunidades, despertar vocaciones y acompañar a las nuevas generaciones en su crecimiento”.

En ese sentido, recordó que el Gobierno provincial continúa impulsando políticas educativas orientadas a fortalecer el aprendizaje, entre ellas los programas Comprendo y Aprendo y Transformar la Secundaria, destinados a brindar más herramientas para el desarrollo de los estudiantes sanjuaninos.

“Porque el futuro también se construye desde las aulas, los libros y las ideas”, concluyó.

La edición 2026 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires cerró con cifras históricas y se convirtió en la más convocante de su historia. Más de 1,3 millones de personas recorrieron durante 19 días el predio de La Rural, en una edición que contó con invitados internacionales, actividades culturales y una amplia participación educativa.

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