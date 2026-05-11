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Emoción

En el Día del Himno Nacional Argentino, la Banda del RIM 22 deleitó a los sanjuaninos en la Peatonal

Durante la mañana de este lunes 11 de mayo, hicieron una presentación especial entonando las estrofas del Himno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En su día, la Banda de Música del RIM 22 interpretó en Himno Nacional Argentino en medio de la Peatonal.

En su día, la Banda de Música del RIM 22 interpretó en Himno Nacional Argentino en medio de la Peatonal.

Con motivo del Día del Himno Nacional Argentino, la peatonal sanjuanina se llenó este lunes por la mañana de música, emoción y patriotismo gracias a una presentación especial de la Banda Militar del Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22), que interpretó las estrofas de la canción patria ante vecinos y transeúntes que se detuvieron para acompañar el homenaje.

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El concierto se realizó antes del mediodía de este 11 de mayo y sorprendió a quienes recorrían el microcentro sanjuanino. Con sus uniformes característicos y una impecable ejecución musical, los integrantes de la banda lograron captar la atención del público, que respondió con aplausos y acompañó cantando el Himno Nacional Argentino.

La intervención artística se dio en el marco de la conmemoración de la fecha patria que recuerda la sanción oficial del Himno en 1813 por la Asamblea del Año XIII. En ese contexto, la presentación del RIM 22 buscó acercar los símbolos nacionales a la comunidad y reforzar el sentimiento de identidad y pertenencia.

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Familias, trabajadores y turistas que circulaban por la Peatonal se acercaron para registrar el momento con sus celulares y compartir una mañana distinta en pleno corazón de la Ciudad de San Juan. Algunos incluso se emocionaron al escuchar la interpretación en vivo de una de las piezas más representativas de la historia argentina.

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La Banda del RIM 22 suele participar de actos oficiales y celebraciones patrias en la provincia, aunque en esta oportunidad eligió un espacio cotidiano y abierto para encontrarse cara a cara con los sanjuaninos y rendir homenaje a uno de los máximos emblemas nacionales.

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