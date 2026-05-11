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En la cocina del 2027

Si el PRO compite contra Milei en 2027, los dos caminos en San Juan con final abierto

El duro comunicado del PRO reactivó tensiones con el gobierno de Javier Milei. En la provincia, todo dependerá de si Marcelo Orrego acuerda o no con la Casa Rosada, en un escenario que podría tensionar al oficialismo local.

Por Florencia García
Enzo Cornejo, referente del PRO en San Juan, y Mauricio Macri

Enzo Cornejo, referente del PRO en San Juan, y Mauricio Macri

El reciente y contundente comunicado del PRO- en el que acusó al oficialismo nacional de actuar “con soberbia y arrogancia”, y de pedirle a la ciudadanía “sacrificios” que ellos mismos “no están dispuestos a hacer”- marcó un punto de inflexión en la relación con el gobierno de Javier Milei. En un contexto donde predominaban los gestos de convivencia, el partido amarillo decidió tomar distancia y reabrir una discusión de fondo: si será parte de una eventual coalición oficialista o si, llegado el momento, competirá por fuera.

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Aunque el horizonte de esa definición está puesto en 2027, el impacto político es inmediato y baja con fuerza a los territorios. En San Juan, ese debate adquiere una dimensión propia, atravesada por el rol del gobernador Marcelo Orrego y su vínculo con la Casa Rosada.

La visita de Karina Milei junto a funcionarios de su círculo más cercano durante la última Expo minera no pasó desapercibida en el ambiente político local. Sin anuncios formales, la presencia fue leída como un gesto político hacia el gobierno provincial y alimentó las especulaciones sobre un posible acercamiento electoral.

En San Juan, la dirigencia del PRO se mueve con cautela. Según fuentes consultadas por este medio, la mayoría de los referentes evita fijar posiciones hasta tanto haya una directiva clara desde la conducción nacional.

Sin embargo, esa prudencia convive con definiciones identitarias firmes. “Siempre vamos a ser del PRO”, sostienen algunos dirigentes, aunque reconocen que el escenario podría complejizarse dependiendo de cómo se ordene el mapa político.

En ese marco, en la provincia el escenario se ordena en torno a dos posibilidades concretas, con un elemento común: que el PRO decida competir en soledad frente a Milei. A partir de ahí, la clave pasa por la estrategia que adopte el gobernador.

Si no hay acuerdo entre Orrego y la Casa Rosada, el tablero político local se mantendría prácticamente sin cambios. El PRO podría seguir formando parte del oficialismo provincial dentro de un esquema similar al actual, sin grandes tensiones internas.

Distinto sería el panorama si el gobernador avanza en un entendimiento con el gobierno nacional. En ese caso, el PRO sanjuanino quedaría ante una disyuntiva incómoda: sostener la decisión nacional de competir contra Milei o continuar dentro del armado provincial que hoy integra. Ese cruce podría poner al partido contra la espada y la pared y exponer diferencias entre quienes prioricen la orgánica partidaria y quienes opten por mantener el alineamiento con Orrego.

Por ahora, todo está en terreno de posibilidades: la competencia del PRO contra Milei, el eventual acuerdo con el gobernador y la cohesión interna del partido. Pero el escenario ya está planteado.

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