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Movimientos en el PJ

El sugestivo posteo de Mauricio Ibarra, parte II

Sin blanquear una candidatura, Ibarra volvió a escena con un posteo que ya se lee en clave electoral dentro de un PJ en plena reconfiguración. En abril publicó un mensaje similar que había generado las primeras interpretaciones sobre su regreso.

Por Florencia García
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El dirigente peronista Mauricio Ibarra volvió a hacer ruido con un posteo en redes sociales que, por su tono y contenido, ya genera interpretaciones en clave electoral. “Ahora, sí. Viene la segunda etapa”, escribió, en un mensaje cargado de definiciones que funciona como continuidad, y profundización, de una publicación que había realizado a comienzos de abril.

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En esa primera aparición, minutos después de la medianoche del 4 de abril, Ibarra había planteado que “es hora de pensar juntos lo que se viene” y buscó despejar cualquier lectura confrontativa al aclarar que se trataba de un espacio “no en contra de nadie, a favor de todos”. El mensaje marcó su regreso al debate público luego de un período con bajo perfil y alimentó versiones sobre un posible relanzamiento político. Ahora, el nuevo posteo refuerza esa línea, pero con un tono más definido y plantea la posibilidad de una “segunda etapa”.

Embed - Mauricio Ibarra - AHORA, SI . viene la segunda etapa!...

Si el mensaje de abril abrió la puerta a las especulaciones, esta segunda publicación parece dar un paso más. Sin anunciar una candidatura, Ibarra construye una narrativa de regreso apoyada en su experiencia y en un diagnóstico del presente.

“Hay que jugarse la vida por quienes hoy la están pasando mal”, plantea, al tiempo que reivindica su paso por la gestión municipal: “Supimos cuidar cada peso, porque entendíamos que detrás de cada moneda estaba el esfuerzo de un vecino”.

El mensaje insiste en la cercanía, la escucha y la humildad como valores centrales. “Las ciudades no se gestionan con ambigüedades, ni con discursos vacíos”, sostiene, en una frase que puede leerse también como una toma de posición frente al escenario actual.

Consultado por este medio, Ibarra fue enfático en descartar, por ahora, una postulación formal. Sin embargo, dejó en claro que su movida tiene una intencionalidad política concreta.

La definición marca una estrategia: evitar anticipar una candidatura, pero instalarse en la discusión pública con vistas a lo que viene. En ese sentido, también señaló que tiene “una mirada de la realidad y del pasado” y que considera “impostergable” comprometerse con el futuro. “Voy a poner todo para construir lo que viene, todo, absolutamente todo”, remarcó.

Al igual que en su publicación anterior, Ibarra volvió a hacer hincapié en la idea de unidad por encima de las diferencias partidarias. “Sin importar de qué ideología seas, debemos unir los esfuerzos”, planteó en un intento de ampliar su base de interlocución.

El posteo se da en un contexto de fuerte reacomodamiento dentro del PJ sanjuanino, atravesado por la figura de Sergio Uñac, quien recientemente manifestó en una entrevista nacional que “con Cristina inhabilitada, el PJ tiene que ir a internas y quiero ser candidato a presidente”.

En ese escenario, si Uñac diera el salto a la escena nacional, se abriría la disputa por la candidatura a gobernador en San Juan. Así, en medio de un peronismo en movimiento y con liderazgos en redefinición, la reaparición de Mauricio Ibarra suma una pieza más a un escenario que, por ahora, sigue abierto.

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