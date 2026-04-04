El sugestivo posteo de Mauricio Ibarra pasada la medianoche

Minutos después de la medianoche, el dirigente peronista Mauricio Ibarra publicó un sugestivo mensaje en sus redes sociales que rápidamente generó interpretaciones en el ambiente político local. “Es hora de pensar juntos lo que se viene”, escribió, en un posteo que muchos leyeron en clave de relanzamiento.

Armado electoral En el PJ nacional un alto dirigente habla de la fórmula Cristina-Uñac para las presidenciales de 2027

En el mismo mensaje, el exintendente de Rawson buscó bajar el tono de confrontación y aclaró que se trata de un espacio “no en contra de nadie, a favor de todos”, una frase que en el PJ no pasó inadvertida.

Lo cierto es que en el último tiempo Ibarra venía jugando en los márgenes del peronismo, sin protagonismo en la escena pública. Por eso, la reaparición con un mensaje de este tenor alimentó versiones sobre un posible regreso con aspiraciones electorales.

El posteo se da en un contexto de fuerte reacomodamiento dentro del PJ sanjuanino, atravesado por versiones a nivel nacional que indican que Sergio Uñac podría integrar una fórmula junto a Cristina Fernández de Kirchner en 2027. La posibilidad fue mencionada por el exsenador Oscar Parrilli, pese a la inhabilitación judicial que pesa sobre la exmandataria.

En ese escenario, si Uñac diera el salto a la escena nacional, se abriría la disputa por la candidatura a gobernador en San Juan. Entre los nombres que suenan con fuerza aparece el diputado nacional Cristian Andino, quien mantiene una agenda activa en los departamentos incluso después de las elecciones de 2025.

Según fuentes del peronismo, ese despliegue territorial no cae del todo bien en algunos sectores del Partido Justicialista, donde incluso genera incomodidad en dirigentes de peso, incluido el propio Uñac.