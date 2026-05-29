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Titularización histórica de directivos y modernización digital, ejes de nuevas mejoras en la educación de San Juan

La ministra Silvia Fuentes confirmó que los cargos directivos de nivel secundario y superior podrán acceder a la estabilidad laboral, marcando un hito en la gestión educativa sanjuanina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
EDUGE, la innovadora plataforma con inteligencia artificial que moderniza la gestión pedagógica, administrativa y de personal en San Juan, fue lanzada en julio de 2025.

EDUGE, la innovadora plataforma con inteligencia artificial que moderniza la gestión pedagógica, administrativa y de personal en San Juan, fue lanzada en julio de 2025.

En el marco de las negociaciones paritarias, la ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, anunció un paquete de medidas que buscan transformar la realidad laboral de los profesionales de la educación en la provincia. El anuncio central, que dijo que es una "primicia" histórica, es la apertura del proceso de titularización para cargos directivos en los niveles secundario y superior, una situación que no se producía en la provincia desde hace 38 años, según dijo la funcionaria. Esta medida busca dar estabilidad laboral definitiva a quienes encabezan las instituciones educativas, permitiendo una planificación a largo plazo en la gestión escolar.

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El panorama de titularizaciones anunciado por la ministra contempla un saneamiento integral del sistema administrativo. Según explicó Fuentes en declaraciones a Radio Sarmiento, la normativa provincial exige que este proceso se realice cada cinco años, aunque diversas trabas y recursos administrativos habían postergado estas acciones en el pasado. El plan actual abarca no solo a los docentes de nivel secundario y superior, sino también a aquellos que desempeñan funciones en escuelas monotécnicas, de capacitación laboral y cargos de gabinete. Para facilitar este proceso, el Ministerio inaugurará una oficina específica de titularización donde los docentes que cumplan con los requisitos de título y antigüedad podrán iniciar su trámite hasta diciembre de este año.

La ministra destacó que "Este acuerdo paritario tiene que ver con las titularizaciones docentes. Estamos hablando de nivel superior, educación secundaria, escuelas monotécnicas, capacitación laboral y cargos de gabinete. Hacía cinco años que no se realizaba esto porque hay muchos recursos y reservas que traban los concursos, pero se ha trabajado para limpiar el sistema. Todo docente que hasta diciembre de 2025 tenga los papeles podrá titularizar. Además, a partir del año que viene, estas titularizaciones serán automáticas: quien cumple los requisitos inicia el proceso y se formaliza. Pero la gran primicia es que, después de 38 años, habrá titularización de cargos directivos de nivel secundario y superior, lo que permite una gran estabilidad laboral".

EDUGE y la llegada de tecnología a las aulas

Como parte fundamental de esta modernización, el Ministerio de Educación avanza en la implementación del sistema EDUGE, una plataforma digital diseñada para optimizar la gestión administrativo-pedagógica en las instituciones. Este sistema permite, por primera vez, la nominalización completa de la matrícula de alumnos en San Juan, lo que facilita un seguimiento individualizado de cada estudiante. La plataforma no solo organiza los datos de los alumnos, sino que también regulariza la carga horaria de los docentes, detectando inconsistencias y asegurando el cumplimiento de las tareas asignadas.

Un componente esencial para el funcionamiento de EDUGE es la provisión de equipamiento tecnológico. La ministra confirmó que se inició la entrega de notebooks en el nivel primario, alcanzando a unas 380 escuelas de la provincia. Estos dispositivos están destinados a los docentes de primero a sexto grado, quienes ahora cuentan con la herramienta necesaria para cargar asistencias y calificaciones de manera digital, eliminando la duplicación de tareas administrativas. El sistema procesa esta información mediante inteligencia artificial para generar alertas tempranas sobre riesgos de deserción o repitencia, permitiendo que la institución intervenga antes de que el alumno pierda el vínculo con la escuela.

Finalmente, EDUGE también integra a las familias sanjuaninas, ya que los padres pueden acceder a la plataforma para conocer de forma ágil y en tiempo real el desempeño y la asistencia de sus hijos. Este trabajo se realiza de manera coordinada con la Secretaría de Modernización e Innova, asegurando que los nodos de conexión a internet en las escuelas permitan una operatividad fluida de la aplicación, transformando la comunicación entre la escuela y la comunidad.

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