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Encuentro

San Juan se convirtió en la capital sindical del país con el Congreso Nacional de UPCN

Andrés Rodríguez encabezó una conferencia de prensa junto a Pepe Villa en la previa del 77° Congreso Nacional del sindicato. Lanzó fuertes críticas al ajuste de la Casa Rosada, la reforma laboral y el recorte de fondos a los gobernadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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San Juan se transformó en el epicentro del sindicalismo argentino al albergar el 77° Congreso General Ordinario de UPCN, uno de los eventos gremiales más importantes del año. El encuentro anual del poderoso sindicato estatal —que nació en 1948 bajo el impulso de Juan Domingo Perón y hoy cuenta con más de 315.000 afiliados en todo el territorio nacional— congrega en la provincia a delegaciones de todas las latitudes del país, consolidando el peso político de la seccional local en el armado nacional.

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Como antesala de las deliberaciones centrales de este multitudinario congreso, el secretario General de UPCN a nivel nacional y número dos de la CGT, Andrés Rodríguez, encabezó este jueves una conferencia de prensa en el Hotel Del Bono Central. El jefe sindical se mostró escoltado por el histórico y emblemático dirigente sanjuanino, José “Pepe” Villa, en una fuerte postal de unidad institucional, potenciada por la reciente reelección de la conducción nacional en los comicios del pasado 9 de abril.

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Rodríguez aprovechó el marco del evento para trazar un crudo paralelismo entre la fortaleza interna del gremio y la crisis que vive el país. “Así como de puertas para dentro el marco de nuestra organización es sólido, de puertas para afuera vemos un panorama muy delicado”, advirtió frente a los medios locales, apuntando de lleno contra el plan económico de Javier Milei.

El referente nacional denunció que la Casa Rosada impulsa “un ajuste que sume a los trabajadores, sean privados o públicos, en una situación de bastante miseria, con cierre de empresas y pérdida de trabajo”. Asimismo, advirtió que el ahogo financiero no solo afecta a los trabajadores, sino también a las arcas provinciales: “Los gobernadores indudablemente tienen problemas de gestión porque se le han recortado un montón de recursos que otorga la Nación”, disparó.

El Congreso de UPCN se desarrolla en un clima de alta tensión entre el movimiento obrero y el Ejecutivo nacional. Al respecto, Rodríguez criticó con dureza la reforma laboral impulsada por el gobierno libertario, asegurando que “quita muchos derechos tanto individuales como colectivos y atenta contra la función sindical”.

“¿Qué pretende el Gobierno con los gremios? Eliminarlos”, lanzó de forma tajante, denunciando un intento oficial por licuar la representatividad de los sindicatos. Finalmente, lamentó la falta de vías de negociación a pesar de las medidas de fuerza: “Llevamos cuatro paros nacionales. El último fue muy contundente y hubiésemos deseado un diálogo, una negociación, lo que es lógico en un estado democrático, pero el Gobierno indudablemente no lo hace”, concluyó en la previa de un congreso que promete dejar fuertes definiciones políticas desde San Juan para todo el país

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