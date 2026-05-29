Causa Vialidad: cuáles son los bienes que la Justicia le ejecutará a Cristina Kirchner tras la sentencia

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios presentados por Cristina Fernández de Kirchner , Máximo Kirchner y Florencia Kirchner contra el decomiso dispuesto en la causa Vialidad .

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La decisión ratificó el avance de la ejecución de bienes vinculados a la ex presidenta, sus hijos y otros condenados en el expediente, con el objetivo de cubrir un monto actualizado que supera los $684.990 millones.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los jueces rechazaron los planteos presentados por las defensas y dejaron habilitada la continuidad del proceso de recupero patrimonial derivado de la condena.

La sentencia había fijado originalmente un decomiso por más de $84.835 millones, aunque posteriormente el monto fue actualizado tras la intervención de peritos oficiales y del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema.

Tras la actualización, los condenados fueron intimados a afrontar el pago de la suma establecida, pero no cumplieron con ese requerimiento, por lo que la Justicia avanzó con la ejecución de activos.

Los bienes alcanzados por la ejecución judicial

Entre los inmuebles incluidos en el fallo figura una propiedad ubicada sobre la Avenida 17 de Octubre al 800, en El Calafate, adquirida en 2007 y con una superficie de 6.001,64 metros cuadrados.

También aparecen diez unidades inmobiliarias ubicadas sobre la calle Mitre al 500, en Río Gallegos, que habían sido cedidas a Máximo y Florencia Kirchner.

El listado incorpora, además, una propiedad situada en 25 de Mayo al 200 y otra ubicada sobre Presidente Néstor Kirchner al 400, ambas en la capital santacruceña.

Entre los activos alcanzados también figuran diversos terrenos localizados en las inmediaciones de El Calafate, adquiridos entre 2007 y 2008.

Qué bienes le ejecutarán a Cristina Kirchner y su familia

Inmueble sobre Avenida 17 de Octubre al 800, en El Calafate.

Diez unidades inmobiliarias sobre la calle Mitre al 500, en Río Gallegos.

Propiedad ubicada en 25 de Mayo al 200, en Río Gallegos.

Inmueble situado sobre Presidente Néstor Kirchner al 400.

Terrenos adquiridos en El Calafate.

Predio donde fue construido el Complejo Hotel Los Sauces.

Parcelas incorporadas posteriormente al emprendimiento hotelero.

Dos propiedades de gran superficie en el departamento Lago Argentino.

Bienes que habían sido cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.

Entre los inmuebles de mayor valor aparecen dos propiedades emplazadas en el departamento Lago Argentino, con superficies de 44.106 metros cuadrados y 87.046 metros cuadrados, respectivamente.

La resolución judicial también comprende el predio donde se desarrolló el Complejo Hotel Los Sauces, junto con otras parcelas incorporadas posteriormente al proyecto.

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El fallo prevé además avanzar sobre activos de otros condenados en la causa si los bienes inicialmente alcanzados no resultan suficientes para cubrir el monto total fijado por la Justicia.

Qué puede pasar ahora con los bienes

La declaración de inadmisibilidad de los recursos por parte de la Cámara Federal de Casación dejó expedito el fallo del Tribunal Oral Federal N° 2 para su ejecución inmediata.

De esta manera, el Estado quedó habilitado para avanzar con las tareas de tasación, administración y eventual remate público de los bienes alcanzados por el decomiso dispuesto en la causa.

La única alternativa procesal que le queda a la ex mandataria es presentar un recurso de queja directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sin embargo, esa presentación no tiene efectos suspensivos sobre la ejecución patrimonial, por lo que el proceso puede continuar mientras la Corte analiza si acepta o no intervenir en el caso.

La Justicia también rechazó el planteo de la defensa respecto de que parte de los inmuebles pertenecían formalmente a Máximo y Florencia Kirchner por herencia o por cesiones realizadas de buena fe.

Los jueces sostuvieron que existe una "coincidencia temporal y vinculación económica" entre los hechos investigados y el incremento del patrimonio familiar, por lo que los traspasos gratuitos de bienes no impiden ni neutralizan el decomiso ordenado en la sentencia.

Con ese criterio, los magistrados ratificaron que los bienes incorporados al patrimonio de los hijos de la ex presidenta pueden ser alcanzados por la ejecución dispuesta en la causa Vialidad.

La resolución consolida así la etapa de recupero patrimonial impulsada por la Justicia y habilita el avance de las medidas necesarias para intentar cubrir el monto fijado en el decomiso, que supera los $684.990 millones.

FUENTE: Agencia NA