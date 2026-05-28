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Movimientos

Un ex intendente de la Capital fue elegido para un cargo estratégico de Hacemos

El dirigente ocupará un lugar estratégico en el Consejo Directivo Nacional de la fuerza. Desde el espacio local destacaron el nombramiento como un reconocimiento al equipo de trabajo sanjuanino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El partido Hacemos por Nuestro País reconfiguró su conducción nacional y San Juan logró un fuerte protagonismo en el nuevo esquema. El exintendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, fue designado como vicepresidente primero del Consejo Directivo Nacional de la fuerza política, consolidando un espacio clave en la mesa de decisiones del armado federal.

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El nombramiento de Emilio Baistrocchi como vicepresidente primero del Consejo Directivo Nacional de Hacemos por Nuestro País marca un hito en el posicionamiento de la dirigencia local dentro de las estructuras de conducción nacional. Desde el espacio político Hacemos por San Juan destacaron la designación como un reconocimiento directo al desempeño y al compromiso permanente del equipo de trabajo regional.

Según manifestaron las autoridades del partido, este posicionamiento busca trasladar al escenario nacional una agenda basada en la sensatez, el sentido común y la elaboración de propuestas orientadas al desarrollo equitativo tanto de la provincia como del país en su conjunto.

Con este movimiento, el exmandatario municipal aseguró una silla estratégica en la mesa chica donde se definirán las directrices y las plataformas políticas de la fuerza de cara a los próximos desafíos institucionales.

Cabe destacar que Baistrocchi anteriormente había compartido su postura referida al armado de alianzas con otros frentes. De esta manera, el el exintendente le cerró la puerta a un posible diálogo con el peronismo, espacio con el que estuvo vinculado durante toda su vida política, pero no descarta generar alianzas electorales con otros sectores de cara al 2027. Según indicaron fuentes cercanas, "el diálogo está abierto". Así, aseguró que mantiene conversaciones con diferentes sectores, como La Libertad Avanza (LLA) y también con el secretario general de la Confederación Argentina del Trabajo (CGT) en San Juan, Eduardo Cabello.

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