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Tensión en un hotel alojamiento de Capital: la víctima dijo que no fue agredida y afirmó consentimiento

Flagrancia desestimó la causa por inexistencia de delito flagrante. Al hombre se le tomó declaración y contó toda la verdad de lo que pasó en el interior de la habitación con la mujer que quedó en la mira.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Hotel alojamiento. Imagen ilustrativa

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El hecho se había originado tras un llamado de alerta desde las instalaciones del albergue transitorio, donde un hombre debió ser asistido de urgencia y trasladado al Hospital Rawson con heridas cortantes, mientras que una mujer que lo acompañaba fue aprehendida de inmediato bajo la sospecha de haberlo atacado para sustraerle una suma de dinero en efectivo y su teléfono celular.

Tras recibir el alta médica y recuperar plenamente la conciencia, el hombre se presentó ante las autoridades judiciales. Lejos de ratificar la sospecha inicial de un asalto, su relato desvinculó por completo a la mujer de cualquier actitud criminal.

Según informaron fuentes judiciales, la presunta víctima declaró que no existió ningún intento de robo, aclaró que la mujer no intentó hurtarle ni exigirle pertenencias, y que de hecho mantienen un vínculo de amistad. Explicó que ambos habían consumido sustancias de manera voluntaria dentro de la habitación y que, producto de ello, sufrió un cuadro de descompensación. Y respecto a las lesiones -con sangrado- que presentaba en su cuerpo, el hombre aseguró de forma tajante que los cortes fueron consentidos y explícitamente requeridos por él hacia su amiga, bajo la idea de que dicha acción lo "ayudaría" a estabilizarse ante la crisis de salud que atravesaba.

Ante este nuevo panorama, desde Flagrancia expresaron se declinó la competencia del fuero. Previo a dictar la desestimación, requirió un minucioso análisis de la reconstrucción del caso a la UFI Delitos contra la Propiedad (por el destino del dinero y el teléfono) y a la UFI Genérica (para evaluar las lesiones reportadas).

Al comprobarse que el damnificado no denunció ningún hecho delictivo y que las acciones se encuadraron en el ámbito de la voluntad de las partes, se dispuso la inmediata libertad de la mujer que permanecía arrestada.

Sin embargo, el caso no está cerrado en su totalidad. Si bien las autoridades judiciales aclararon que no hay sospecha de que existió el hecho, el Ministerio Público Fiscal ordenó el secuestro preventivo del teléfono celular y del dinero en efectivo hallado en el lugar.

A partir de ahora, se dará inicio a una investigación por averiguación de delito con el objetivo de determinar con absoluta certeza la procedencia de los fondos y los elementos de valor hallados, para resolver la causa de manera definitiva con mayores elementos de prueba.

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