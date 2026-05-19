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Tras el escándalo, Leo Cobarrubia rompió el silencio y explicó lo que pasó con el automovilista que lo golpeó: "Viví una situación muy violenta"

El reconocido ciclista sanjuanino habló luego del altercado con un automovilista que terminó golpeándolo. “No busco pelea ni victimizarme”, expresó en un mensaje publicado tras la viralización de los videos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Momentos de máxima tensión se vivieron este lunes en plena Avenida Libertador, cuando el reconocido ciclista sanjuanino Leonardo Cobarrubia quedó involucrado en un fuerte altercado con un automovilista mientras entrenaba junto a otros pedalistas. El episodio, que quedó registrado en videos difundidos rápidamente por redes sociales y WhatsApp, generó una fuerte repercusión y múltiples comentarios en torno a lo sucedido.

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Horas después del hecho, el pedalero decidió hablar públicamente y dar su versión sobre el confuso episodio que terminó con una agresión física en plena vía pública. “Quiero hablar un momento sobre lo que pasó ayer, porque se están diciendo muchas cosas y creo que también corresponde contar mi parte”, comenzó expresando Cobarrubia.

Según relató el ciclista, todo ocurrió cuando un vehículo en el que circulaban varias personas realizó una maniobra peligrosa mientras el grupo entrenaba por Avenida Libertador. “Viví una situación muy incómoda y violenta. Un auto con varias personas nos tiró el vehículo encima, se bajaron y terminé siendo agredido físicamente”, aseguró.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " “Viví una situación muy incómoda y violenta” Tras el escándalo ocurrido en Avenida Libertador, el ciclista sanjuanino Leo Cobarrubia rompió el silencio y dio su versión de los hechos luego de la agresión sufrida durante un entrenamiento. “Un auto con varias personas nos tiró el vehículo encima, se bajaron y terminé siendo agredido físicamente”, expresó el pedalero, que aseguró no buscar “pelea ni victimizarse”, sino aclarar lo sucedido tras la viralización de los videos. El episodio ocurrió este lunes y terminó con el conductor huyendo antes de ser identificado por la Policía. Más info en www.tiempodesanjuan.com #sanjuan #tiempodesanjuan"
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El deportista explicó además que decidió compartir el video del momento no para generar polémica, sino para aclarar lo ocurrido ante las acusaciones y críticas que comenzaron a circular en redes sociales. “Decidí subir este video no para generar odio ni polémica, sino porque no me parece justo que se juzgue a alguien sin conocer realmente lo sucedido”, sostuvo.

Y agregó: “Los que me conocen saben el tipo de persona que soy, el esfuerzo que hago todos los días y cómo me manejo dentro y fuera del deporte. Por eso me duele ver comentarios y acusaciones de gente que no estuvo ahí y no sabe cómo fueron las cosas”.

El episodio ocurrió a plena luz del día y frente a varios testigos. En las imágenes viralizadas se observa un intercambio cargado de insultos, amenazas y desafíos entre el conductor y los ciclistas. En medio del cruce, uno de los ciclistas intentó defender la circulación del pelotón y reclamó respeto en la vía pública. “Venimos bien nosotros. ¿Por qué no podés respetar?”, respondió. En otro tramo del intercambio, también se escucha a Cobarrubia decir: “Vos no sabés quién soy yo”, una frase que rápidamente se viralizó en redes.

De acuerdo al relato de testigos, el automovilista terminó golpeando en el rostro al ciclista sanjuanino antes de abandonar el lugar. Minutos más tarde llegó personal policial, aunque el conductor ya había huido y hasta el momento no trascendió si hubo una denuncia formal.

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