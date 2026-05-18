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¿Álvarez tiene que cambiar el look para llegar a la Selección?: el insólito pedido que hicieron desde Argentinos

Periodistas partidarios del Bicho salieron a bancar al ex San Martín y cuestionaron, entre bromas y elogios, la falta de convocatoria a la Selección Argentina. "Hasta que no cambie cómo se viste no va a ir", ironizaron sobre el defensor sanjuanino.

Por Antonella Letizia
Francisco Álvarez

Mientras sigue afianzándose en la Primera División con la camiseta de Argentinos Juniors, el nombre de Francisco Álvarez comenzó a sonar cada vez más fuerte entre los hinchas y periodistas cercanos al club de La Paternal. Esta vez, el foco estuvo puesto en la ausencia del sanjuanino en las convocatorias de la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni.

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Desde la página partidaria “Me Gusta Más Argentinos” salieron con los tapones de punta —aunque en tono de broma— para reclamar por la falta de oportunidades para el ex defensor verdinegro. “Scaloni, Francisco Álvarez es argentino”, publicaron, en un mensaje que rápidamente empezó a circular entre los fanáticos del Bicho.

El comentario no quedó ahí. Con humor, también deslizaron una particular teoría sobre por qué el defensor todavía no recibió el llamado de la Albiceleste. “Hasta que no cambie cómo se viste no va a ir a la Selección”, ironizaron, haciendo referencia al perfil bajo y descontracturado del jugador fuera de la cancha.

Más allá de la broma, el respaldo refleja el gran presente que atraviesa Álvarez en Argentinos Juniors. El sanjuanino se ganó un lugar en el equipo con actuaciones sólidas y regularidad, convirtiéndose en una de las piezas destacadas del conjunto de La Paternal.

El video:

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