lunes 18 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atento los hinchas

River-Belgrano, por el trono del fútbol argentino: dónde se venden las entradas, precios y cuándo salen

El duelo entre Millonarios y Piratas se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes el domingo 24 de mayo. Todo lo que debes saber.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La final del Torneo Apertura 2026 será el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, desde las 15.30. River, el primero en llegar a esta instancia tras vencer a Rosario Central, enfrentará a Belgrano, que derrotó a Argentinos Juniors por penales. Conocé todos los detalles sobre la venta de entradas del partido por el título.

Lee además
en river, una enfermeria: uno por uno, quienes son los lesionados
Pensando en el final

En River, una enfermería: uno por uno, quiénes son los lesionados
belgrano y river definiran el torneo apertura: cuando, donde y todo lo que hay que saber de la gran final
De infarto

Belgrano y River definirán el Torneo Apertura: cuándo, dónde y todo lo que hay que saber de la gran final

Entradas para la final del Apertura 2026: dónde se venden, precios y cuándo salen

La Liga Profesional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmaron que la venta de las entradas para la final del campeonato argentino se podrán comprar en dos días diferentes. El martes 19 de mayo será la preventa exclusiva para clientes de Naranja X, mientras que el miércoles 20 para los socios de River y Belgrano. Las dos ventas comenzarán a las 14:00hs y la misma durará hasta que se agoten.

A su vez, aclararon que en caso de que exista un remanente de tickets, los mismos se pondrán a la venta para no socios. Tanto el Millonario como el Pirata contarán con, aproximadamente, 25.000 entradas entre populares, plateas y palcos.

Para comprar las entradas hay que ingresar a la página web Deportick.com, y los precios serán los siguientes:

River

Popular Willington (socio): $80.000.

Popular Willington (no socio): $150.000.

Platea Ardiles (socio): $120.000.

Platea Ardiles (no socio): $180.000.

Belgrano

Popular Artime (socio): $80.000.

Popular Artime (no socio): $150.000.

Platea Gasparini (socio): $120.000.

Platea Gasparini (no socio): $180.000

Del lado del Pirata, la Popular Artime (Sur) y la Platea Gasparini (Este) será ocupada por los hinchas celestes. Por otro lado, el público que se acerque a alentar al Millonario se ubicará en la Popular Willington (Norte) y en la Platea Ardiles (Oeste) —sector habitual de las transmisiones televisivas y con capacidad para 14.500 espectadores—.

Habrá un aforo total de 57.000 espectadores. Más de 1.000 efectivos estarán destinados al operativo de seguridad, entre Policías, guardias privados, UTEDYC y Tribuna Segura.

Así se jugará la final:

Día: domingo 24 de mayo

Horario: 15:30

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium

Temas
Seguí leyendo

Semifinales picantes: la AFA confirmó los árbitros para los cruces del Torneo Apertura

Cruces, fechas y horarios: así se jugarán las semifinales del Torneo Apertura

Copetti frotó la lámpara de la ley del ex y Rosario Central es semifinalista

El Torneo Apertura entra en zona de definición: la agenda de los cuartos de final

EN VIVO, Boca-Cruzeiro: horario, formaciones y por dónde verlo

¿Álvarez tiene que cambiar el look para llegar a la Selección?: el insólito pedido que hicieron desde Argentinos

San Juan Rugby Club fue subcampeón en hockey césped en Rosario

"Perdí todo por la cancha": se hizo viral tras contar las peleas con la hinchada de Desamparados y sus problemas con las drogas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
perdi todo por la cancha: se hizo viral tras contar las peleas con la hinchada de desamparados y sus problemas con las drogas
Video

"Perdí todo por la cancha": se hizo viral tras contar las peleas con la hinchada de Desamparados y sus problemas con las drogas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Abuso sexual y robo en Concepción: los sospechosos seguirán presos y a la presunta víctima de abuso se le hará Cámara Gesell
Tribunales

Abuso sexual y robo en Concepción: los sospechosos seguirán presos y a la presunta víctima de abuso se le hará Cámara Gesell

Imagen ilustrativa
Gravísimo antecedente

Robo y violación en Capital: uno de los atacantes ya estuvo implicado en otro hecho de las mismas características

Imagen ilustrativa.
Caos

"Dame la plata": tensión en un hotel alojamiento de Capital, con un hombre internado y una mujer arrestada

Detectan 40 trabajadores rurales sin registrar en finca de pistacho de San Juan.
Operativo

Detectan 40 trabajadores rurales sin registrar en una finca de pistacho en San Juan

Perdí todo por la cancha: se hizo viral tras contar las peleas con la hinchada de Desamparados y sus problemas con las drogas
Video

"Perdí todo por la cancha": se hizo viral tras contar las peleas con la hinchada de Desamparados y sus problemas con las drogas

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Un caucetero fue estafado en $9.000.000 con una falsa plataforma de inversiones

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo impactará en San Juan el cambio en Zonas Frías que impulsó el Gobierno nacional
Legislación

Cómo impactará en San Juan el cambio en Zonas Frías que impulsó el Gobierno nacional

Francisco, su amor por la Biblioteca Franklin y una vida dedicada a los libros
Personajes sanjuaninos

Francisco, su amor por la Biblioteca Franklin y una vida dedicada a los libros

Este es el edificio escolar que fue blanco del robo.
Ataque a colegio

Ladrones entraron a una escuela secundaria de La Bebida y se llevaron 4 notebooks

Un gremio de docentes universitarios confirmó un paro desde el 26 hasta el 30 de mayo
Educación superior

Un gremio de docentes universitarios confirmó un paro desde el 26 hasta el 30 de mayo