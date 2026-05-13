miércoles 13 de mayo 2026
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Copetti frotó la lámpara de la ley del ex y Rosario Central es semifinalista

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El equipo de Rosario se impuso 2-1 frente a Racing y se metió en el cuadro final del fútbol argentino. Copetti apareció en el segundo tiempo extra para sacar un bombazo de abajo de la manga y cambiar la historia a los 106'.

Por Agencia NA

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Rosario Central lo dio vuelta, ganó un partido más que caliente y pasó a las semifinales del Apertura. El Canalla se impuso por 2-1 a Racing en el alargue, en el Gigante de Arroyito. El VAR fue protagonista, hubo polémicas y el conjunto de Avellaneda sufrió dos expulsiones (la más controversial, la de Maravilla Martínez, tras la revisión del árbitro Darío Herrera). El equipo rosarino espera por River o Gimnasia en la próxima instancias.

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Final del partido en Rosario

Rosario Central, con dos jugadores de más, le ganó 2-1 a Racing y se clasificó a la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol donde espera por River o Gimnasia La Plata.

En el estadio Gigante de Arroyito y con cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, la ´Academia´ abrió el marcador con el gol de Matías Zaracho a los 41 minutos del primer tiempo mientras que Gastón Ávila lo empató a los 20 minutos del complemento y, ya en el tiempo extra, Enzo Copetti le dio el triunfo al ´Canalla´ a los 2 minutos del segundo tiempo.

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FINAL Y BOLETO PARA CENTRAL

Central le ganó 2-1 a Racing y clasificó a las semifinales del fútbol argentino.

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GOL DE ROSARIO CENTRAL

El delantero Enzo Copetti marcó el 2-1 para Rosario Central ante Racing, a los 2 minutos del complemento.

Tras un pivoteo de Carlos Quintana, la pelota le quedó justamente al ex Racing que remató cruzado y rasante y puso la pelota en el palo derecho del arquero Facundo Cambeses.

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Inició el segundo tiempo extra en Rosario

El delantero Santiago Solari tocó para su compañero ante el pitazo inicial del árbitro Darío Herrera y comenzó el segundo tiempo extra entre Rosario Central y Racing.

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Final del primer tiempo extra en Rosario

El árbitro Darío Herrera señaló la mitad del campo de juego y pitó el final del primer tiempo extra entre Rosario Central y Racing.

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EXPULSADO DI CÉSARE EN RACING

El defensor Marco Di Césare vió la segunda tarjeta amarilla en Racing por una infracción a Enzo Copetti y el árbitro Dario Herrera lo expulsó, a los 6 minutos del tiempo extra.

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Inició el primer tiempo extra en Rosario

El delantero Alejo Veliz tocó para su compañero ante el pitido inicial del árbitro Dario Herrera y comenzó el primer tiempo extra entre Rosario Central y Racing.

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EXPULSADO ADRIÁN ´MARAVILLA´ MARTÍNEZ EN RACING

El delantero Adrián Martínez fue expulsado en Racing, a los 29 minutos del complemento, por un golpe al defensor Emanuel Coronel.

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GOL DE ROSARIO CENTRAL

El defensor Gastón Ávila marcó el 1-1 para Rosario Central ante Racing, a los 20 minutos del complemento.

Tras un exquisito tiro de esquina desde la izquierda de Ángel Di María, la pelota cayó en el primer palo donde Ávila cabeceó y puso el 1-1.

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Polémico gol anulado a Rosario Central

A los 11 minutos y tras ser llamado por sus compañeros desde el VAR, el árbitro Dario Herrera anuló el gol de Alejo Véliz por un supuesto ínfimo fuera de juego.

Tras una habilitación de Ángel Di María, el delantero Enzo Copetti desbordó por la izquierda y metió el pase al medio para Véliz que la desvió y puso el 1-0 pero el árbitro Herrera anuló el tanto.

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Inició el complemento en Rosario

El delantero Adrián Martínez tocó para su compañero ante el pitazo inicial del árbitro Dario Herrera y comenzó el complemento entre Rosario Central y Racing.

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