Copetti frotó la lámpara de la ley del ex y Rosario Central es semifinalista

Rosario Central lo dio vuelta, ganó un partido más que caliente y pasó a las semifinales del Apertura. El Canalla se impuso por 2-1 a Racing en el alargue, en el Gigante de Arroyito. El VAR fue protagonista, hubo polémicas y el conjunto de Avellaneda sufrió dos expulsiones (la más controversial, la de Maravilla Martínez, tras la revisión del árbitro Darío Herrera). El equipo rosarino espera por River o Gimnasia en la próxima instancias.
Final del partido en Rosario
Rosario Central, con dos jugadores de más, le ganó 2-1 a Racing y se clasificó a la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol donde espera por River o Gimnasia La Plata.
En el estadio Gigante de Arroyito y con cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, la ´Academia´ abrió el marcador con el gol de Matías Zaracho a los 41 minutos del primer tiempo mientras que Gastón Ávila lo empató a los 20 minutos del complemento y, ya en el tiempo extra, Enzo Copetti le dio el triunfo al ´Canalla´ a los 2 minutos del segundo tiempo.