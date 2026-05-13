en vivo Liga Profesional Copetti frotó la lámpara de la ley del ex y Rosario Central es semifinalista

El equipo de Rosario se impuso 2-1 frente a Racing y se metió en el cuadro final del fútbol argentino. Copetti apareció en el segundo tiempo extra para sacar un bombazo de abajo de la manga y cambiar la historia a los 106'.