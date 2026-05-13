Presunta megaestafa de la financiera: la fiscalía planteará la incompetencia y denuncian pérdidas por más de $3.000 millones

Mientras la fiscalía prepara todo para declararse incompetente en la causa por la presunta megaestafa que involucra a Global Market Valores y GMI Inversiones, hay malestar entre los damnificados. Sus abogados creen que debieron realizar allanamientos y secuestrar documentación, pero aseguran que no se hizo nada. Por otro lado, aparecen más casos de inversores y ya se habla de un perjuicio superior a los 3.000 millones de pesos. Un abogado aseguró que las pérdidas llegan a los 6 millones de dólares.

A un día de la audiencia prevista para este jueves por el caso de Global Market Valores y GMI Inversiones, se conoció que el fiscal Nicolás Alvo y la ayudante fiscal Silvina Putelli , de la UFI Delitos Informáticos y Estafas , pedirán que el expediente pase a la Justicia Federal. Del lado de los representantes legales de la veintena de denunciantes ya adelantaron que se opondrán.

Las denuncias apuntan contra Gustavo Omar Ahumada, su socio Miguel Ángel Cañada y sus dos colaboradores, o exempleados, Pamela Gutiérrez y Guillermo Soria, según fuentes judiciales. Además, desde la querella solicitaron que sean citados los dos hijos de Ahumada, quienes también trabajaban como operadores financieros. En teoría, todos ellos tendrían que estar presentes en la audiencia. En las presentaciones judiciales también mencionan a la firma financiera EPYCHOST S.A.S., vinculada a la familia Ahumada y que funciona en Mendoza, señalaron.

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“Pasó un mes y no tomaron ninguna medida cautelar, no allanaron las oficinas de las firmas financieras para secuestrar documentación o computadoras y tampoco solicitaron embargos. No se hizo nada”, reclamó la abogada Vanesa Laciar, en directa alusión a la fiscalía. Otro letrado afirmó: “No hay lavado de dinero ni de activos, entonces no es competencia federal. Es una estafa como cualquier otra”. Además, aclaró que en la Justicia Federal también resistirían su intervención y que el caso promete más dilaciones.

La audiencia del jueves tendrá un clima tenso por las posiciones encontradas. Mientras tanto, aparecen otros posibles estafados. Entre los damnificados se sumó una firma comercial que habría perdido 150 millones de pesos en operaciones financieras con Global Market Valores y GMI Inversiones. “Hay damnificados que perdieron entre 70 y 150 millones, pero también grandes empresas”, explicó un abogado, quien estimó que el perjuicio asciende a más de 3.000 millones de pesos. El abogado Marcelo Arancibia, otro de los representantes, comentó que la cifra del presunto fraude sería el doble de ese monto y que incluso se habla de hasta 6 millones de dólares.

Los denunciantes sostienen que entregaron dinero para inversiones que les fueron presentadas como seguras y respaldadas por la trayectoria de la empresa en el mercado financiero. Sin embargo, aseguran que esos fondos habrían sido destinados a operaciones de mayor riesgo, fondos mutuos y cauciones, e incluso a proyectos mineros, compra de cheques y préstamos, sin autorización de los clientes. Muchos afirmaron que durante semanas no pudieron comunicarse con los responsables de la firma y luego descubrieron que no podían recuperar sus ahorros.

La primera denuncia se hizo el 30 de marzo pasado. Entre los casos que trascendieron figura el de una empresa constructora que denunció la pérdida de unos $2.200 millones, por ejemplo. También hay una jubilada que no sabe adónde fueron a parar sus 100 millones. Ahora también apareció un comercio que sufrió un perjuicio de 150 millones.

En medio del escándalo, desde la empresa difundieron un comunicado en el que atribuyeron la crisis financiera a problemas derivados de la suspensión de actividades de una mina vinculada a la firma desde diciembre de 2024. Además, señalaron que trabajan en un plan de saneamiento financiero, mencionaron la posible llegada de un “inversor estratégico” y anunciaron el cierre temporal de la oficina de calle Mendoza, casi Libertador, para continuar operando bajo la modalidad de home office. Así y todo, los inversores siguen sin ver su dinero.