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Justicia de Menores

Lucía Rubiño: confirman fecha para el comienzo del juicio con más de 20 testigos

Después de que las partes acordaran las pruebas que se van a producir durante el debate que se llevará adelante en Flagrancia, se estableció el inicio de un proceso que mantendrá en vilo a la provincia, a 2 años y 7 meses del trágico hecho.

Por Luz Ochoa
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El próximo 20 de mayo se llevará adelante el juicio contra el chico que atropelló y mató a Lucía Rubiño, proceso que estará encabezado por el titular del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, el juez Jorge Toro. Así fue establecido por la Justicia de Menores, después de que las partes acordaran las pruebas que se producirán durante el debate.

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Acorde señalaron fuentes allegadas, el juicio tendrá lugar en el edificio de Flagrancia y contará con más de 20 testigos. El número de personas que se sentarán en el estrado resulta clave, puesto que se habían ofrecido cerca de 70 individuos. No obstante, luego de un tira y afloje de la defensa y la fiscalía, se resolvió un tenor menor. Es por ello que anticiparon que serían entre 20 y 30 testimonios.

"No tenía sentido que vayan a declarar tantas personas, porque son testigos que no estuvieron presentes en el accidente. Afortunadamente, el juez tuvo buen criterio para equilibrar lo que la defensa y el Ministerio Público pretendían", señalaron fuentes allegadas.

Las fuentes vinculadas al caso señalaron que la extensión del debate podría ser de al menos 10 audiencias, en las que el defensor Nasser Uzair intentará echar por tierra la calificación que su patrocinado afronta, es decir, homicidio con dolo eventual, cuya pena -si se dicta- podría ser las de prisión efectiva.

Por su parte, la fiscal Liliana Marinero buscará sostener la acusación por la que el entonces menor (ahora mayor de edad) llegó a juicio. La jueza María Julia Camus, que investigó los hechos acontecidos el 15 de diciembre de 2023, lo procesó por homicidio con dolo eventual, lo que implica una responsabilidad penal -a su consideración- mayor que lo que es la figura habitual con la que se encuadran las muertes al volante, como lo es el homicidio culposo. También, en el proceso que tendrá a N.M en el banquillo de los acusados participará la Asesora de Menores, Soledad Medina.

Como se trata de la Justicia de Menores y el enjuiciado era menor al momento de la tragedia, el debate será a puertas cerradas y la familia de la víctima no podrá formar parte del mismo. Es que en el Sistema Penal Juvenil, las querellas no tienen intervención y, por ello, no pueden participar del proceso como ocurrió con la causa que cursó en la justicia ordinaria, que tenía en la mira a Juan Pablo Echegaray.

La madrugada del 15 de octubre de 2023, la adolescente de 16 años murió luego de ser atropellada por el automóvil que conducía el chico que será juzgado, en el barrio Profesional, en Rivadavia. Desde entonces, el caso es seguido de cerca por la opinión pública que se vio conmocionada por su desarrollo. Multitudinarias marchas y cientos de pedidos de justicia fueron una constante en el caso que volverá a paralizar a la provincia.

El expediente judicial que tiene a Echegaray bajo la lupa (hoy sobreseído de homicidio culposo) permanece en la Corte de Justicia, a la espera de una resolución, luego de la queja presentada por la parte querellante, encarnada por Marcelo Fernández Valdez. El máximo tribunal definirá si hay posibilidades de llevar a juicio al hijo del juez federal, después de que la fiscalía desistiera de acusarlo y pidiera el sobreseimiento.

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