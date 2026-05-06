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A un paso

Lucía Rubiño: confirman una fecha clave para el juicio contra el chico que la atropelló y mató

Acorde señalaron fuentes allegadas, las autoridades trabajan para acomodar el calendario de la Justicia de Menores y, así, comenzar con el debate que mantendrá a la provincia en vilo. Después de 2 años y 7 meses, el principal acusado se sentará frente al juez y afrontará una fuerte acusación que puede llevarlo tras las rejas.

Por Luz Ochoa
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A 2 años y 7 meses de la tragedia que sacudió a la provincia, cuando Lucía Rubiño murió tras ser atropellada por un joven el 15 de octubre de 2023, el juicio por el homicidio con dolo eventual podría comenzar en las próximas semanas y una señal de ello fue la fecha que se fijó para la depuración de la prueba. Será el 12 de mayo en el Juzgado de Menores y el paso resultará clave en la antesala del debate que promete mantener en vilo a los sanjuaninos.

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Acorde indicaron fuentes allegadas al proceso, se debe completar con la etapa intermedia en la que se filtrará la prueba que llega al juicio. Se estima que el juez Jorge Toro haga, quien tendrá el mando del proceso, haga lugar a la exclusión de la prueba ilegal o impertinente, lo mismo que acuerde hechos no controvertidos y ordene el objeto del debate, entre otras cuestiones. Una vez finalizado el trámite, finalmente, se establecerá cuándo comenzará el debate.

En el banquillo de los acusados estará sentado el joven que conducía el Renault Clio que atropelló y le quitó la vida a la adolescente de 16 años. El chico, que hoy es mayor de edad, N.M, afronta una dura calificación, dado que en el peor de los escenarios para su persona (última ratio) podría terminar tras las rejas, si así lo considera el magistrado.

Lo cierto es que la privación de la libertad es excepcional, dado el Sistema Penal Juvenil que rige. A diferencia de los procesos judiciales que tienen a los adultos como imputados, el juez puede aplicar penas reducidas. Incluso, el sistema especial, fundado en la Ley 22.278, prevé la posibilidad de no dictar penas para los imputados, aunque sean declarados responsables.

Es que el Sistema Penal Juvenil tiene un abanico de medidas más restringido. Antes de una condena, puede optar por medidas socioeducativas, que implican la supervisión, tratamientos y programas de inserción para el sentenciado.

Para el caso en cuestión, el joven que se somete al proceso es mayor de edad y, de ser penado con prisión efectiva, el cumplimiento sería en el Servicio Penitenciario. Algo que intentará evitar su defensor Nasser Uzair, al momento del pleito judicial que podría tener sede en el edificio de Flagrancia.

La madrugada del 15 de octubre de 2023, la adolescente de 16 años murió luego de ser atropellada por el automóvil que conducía el chico que será juzgado, en el barrio Profesional, en Rivadavia. La causa fue investigada por el Segundo Juzgado Penal de la Niñez, que encabeza la jueza María Julia Camus, y finalmente fue elevada a juicio.

Por otra parte, el expediente judicial que tiene a Juan Pablo Echegaray en la mira (hoy sobreseído de homicidio culposo) permanece en la Corte de Justicia, a la espera de una resolución, luego de la queja presentada por la parte querellante, encarnada por Marcelo Fernández Valdez, en representación de la familia de la víctima.

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