miércoles 6 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

San Juan bajo alerta por Zonda: a qué hora llegará el viento y por qué es considerado "extraño"

El especialista sanjuanino en climatología, Germán Poblete, ofreció detalles sobre el fenómeno que se espera este miércoles. Qué pasará después.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El viento Zonda llegaría entre las 16 y las 17 afectando a gran parte de San Juan.

El viento Zonda llegaría entre las 16 y las 17 afectando a gran parte de San Juan.

El viento Zonda volverá a sentirse este miércoles en San Juan con ráfagas intensas desde la tarde, en un evento que especialistas califican como "extraño" para esta época del año. Se espera que el fenómeno se instale entre las 16 y las 17, con velocidades que podrían alcanzar los 60 km/h, en el marco de una alerta naranja vigente para gran parte de la provincia.

Lee además
Las recomendaciones sobre el funcionamiento del sistema eléctrico, ante el alerta de viento Zonda este miércoles, en San Juan.
Atención sanjuaninos

Las recomendaciones para evitar cortes de luz y accidentes, en medio del alerta por viento Zonda
Capacitan a efectivos de la Policía de San Juan en turismo.
Novedad

Especializan a 120 policías como anfitriones por el "crecimiento del turismo en San Juan"

Según explicó el climatólogo sanjuanino Germán Poblete, el Zonda “se va a establecer desde las 16 o 17 y continuará durante el atardecer y hasta la noche”, con una velocidad media estimada en torno a los 35 km/h y ráfagas que podrían intensificarse hacia la tarde-noche. El fenómeno comenzaría a ceder entre las 22 y la medianoche.

image

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja debido al fenómeno que abarca a la zona de precordillera de Calingasta, de Pocito, de Rivadavia, de Sarmiento, de Iglesia, de Jáchal, en Ullum y Zonda durante la tarde. Y suma en la tarde-noche al Gran San Juan (Capital, Rawson, Santa Lucía, Rivadavia y Chimbas), 9 de Julio, Albardón, Pocito y Sarmiento.

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, el área bajo alerta será afectada por viento Zonda intenso, con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 80 km/h en algunos sectores. Este fenómeno puede generar reducción significativa de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad.

Un fenómeno fuera de temporada

Sobre el fenómeno, Poblete advirtió que se trata de un evento “completamente extemporáneo”, algo poco frecuente para principios de mayo. “Es rarísimo que se registre un viento Zonda en esta época”, señaló, y lo vinculó directamente con el cambio climático: “Lo explico como una enfermedad con dos síntomas claros: el calentamiento global y los eventos extremos y fuera de temporada. Este es uno de esos casos”.

Tras el paso del Zonda, el panorama cambiará de forma marcada. Durante la madrugada del jueves ingresará una masa de aire frío acompañada por viento Sur, que será “moderado pero persistente” y se mantendrá hasta el sábado. “Ya en la madrugada se va a establecer una masa bastante fría que se percibirá con la llegada del viento Sur”, indicó Poblete.

Las temperaturas mostrarán un descenso sostenido en los días siguientes: el jueves la máxima rondará los 18°C, el viernes bajará a 16°C y el sábado será el día más frío, con una máxima de apenas 14°C. Para el domingo, si bien la máxima subiría levemente a unos 16°C, se espera una mínima muy baja. “El termómetro podría tocar los 0°C en zonas bajas, lo que sería la primera helada de la temporada”, anticipó el climatólogo.

El cielo permanecerá mayormente despejado durante estos días, lo que favorecerá el marcado descenso térmico nocturno. En este contexto, las autoridades recomiendan extremar precauciones durante la presencia del Zonda, especialmente por la baja visibilidad y el riesgo de incendios, y prepararse para un brusco cambio de condiciones hacia un escenario más frío en el cierre de la semana.

Temas
Seguí leyendo

Qué le pedirá el Gobierno de San Juan a Pettovello en su recorrida por varios departamentos

Por el viento Zonda, suspendieron las clases en San Juan: a qué turnos afecta la medida

Arrancó el Concurso "San Juan Escribe", con premios en dinero para mayores y niños y la novedad del cómic

Buscan intensamente en San Juan a un hombre de 47 años y piden colaboración

Se viene otra noche de las mamografías gratuitas: esta vez, en 9 centros de salud de San Juan

AMET renovó autoridades en San Juan tras 16 años y Quiroga da el salto a Nación

El enigma de la ola de incendios en San Juan: una trama de "ataques ambientales" sin autores identificados

Nuevamente, hubo cambios en los precios de los combustibles en San Juan: los números en los tableros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las recomendaciones sobre el funcionamiento del sistema eléctrico, ante el alerta de viento Zonda este miércoles, en San Juan.
Atención sanjuaninos

Las recomendaciones para evitar cortes de luz y accidentes, en medio del alerta por viento Zonda

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El viento Zonda llegaría entre las 16 y las 17 afectando a gran parte de San Juan.
Atención

San Juan bajo alerta por Zonda: a qué hora llegará el viento y por qué es considerado "extraño"

Se suspenden las clases en San Juan por el viento Zonda, este miércoles.
Importante

Por el viento Zonda, suspendieron las clases en San Juan: a qué turnos afecta la medida

El fuerte descargo de Karina Palacios por un robo en su vivienda: Me tienen harta
En sus redes

El fuerte descargo de Karina Palacios por un robo en su vivienda: "Me tienen harta"

Imagen ilustrativa
Escruche

Robaron dólares y costosos artículos de la casa de una familia extranjera en un barrio privado de Rivadavia

Miércoles con Zonda, calor y ráfagas fuertes en San Juan
SMN

Miércoles con Zonda, calor y ráfagas fuertes en San Juan

Te Puede Interesar

Tenía probation por golpearla y ahora señalan que la violó: seguirá libre con tobillera electrónica
Impactante

Tenía probation por golpearla y ahora señalan que la violó: seguirá libre con tobillera electrónica

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras no pagar, fijaron fecha de audiencia contra los dueños de Branka Motors: ¿irán? video
Caso resonante

Tras no pagar, fijaron fecha de audiencia contra los dueños de Branka Motors: ¿irán?

Se suspenden las clases en San Juan por el viento Zonda, este miércoles.
Importante

Por el viento Zonda, suspendieron las clases en San Juan: a qué turnos afecta la medida

La intención del Gobierno de San Juan es que Pettovello visite el hogar en Pocito que se instalará en Casa Activa y lograr que Nación se ocupe del mobiliario.  
Visita nacional

Qué le pedirá el Gobierno de San Juan a Pettovello en su recorrida por varios departamentos

De la bici y el handy a las redes: quién es el periodista que informa desde Caucete hacia toda la provincia
Personajes sanjuaninos

De la bici y el handy a las redes: quién es el periodista que informa desde Caucete hacia toda la provincia