San Juan bajo alerta por Zonda: a qué hora llegará el viento y por qué es considerado "extraño"

El viento Zonda volverá a sentirse este miércoles en San Juan con ráfagas intensas desde la tarde, en un evento que especialistas califican como "extraño" para esta época del año. Se espera que el fenómeno se instale entre las 16 y las 17, con velocidades que podrían alcanzar los 60 km/h, en el marco de una alerta naranja vigente para gran parte de la provincia.

Según explicó el climatólogo sanjuanino Germán Poblete, el Zonda “se va a establecer desde las 16 o 17 y continuará durante el atardecer y hasta la noche”, con una velocidad media estimada en torno a los 35 km/h y ráfagas que podrían intensificarse hacia la tarde-noche. El fenómeno comenzaría a ceder entre las 22 y la medianoche.

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Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja debido al fenómeno que abarca a la zona de precordillera de Calingasta, de Pocito, de Rivadavia, de Sarmiento, de Iglesia, de Jáchal, en Ullum y Zonda durante la tarde. Y suma en la tarde-noche al Gran San Juan (Capital, Rawson, Santa Lucía, Rivadavia y Chimbas), 9 de Julio, Albardón, Pocito y Sarmiento.

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, el área bajo alerta será afectada por viento Zonda intenso, con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 80 km/h en algunos sectores. Este fenómeno puede generar reducción significativa de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad.

Un fenómeno fuera de temporada

Sobre el fenómeno, Poblete advirtió que se trata de un evento “completamente extemporáneo”, algo poco frecuente para principios de mayo. “Es rarísimo que se registre un viento Zonda en esta época”, señaló, y lo vinculó directamente con el cambio climático: “Lo explico como una enfermedad con dos síntomas claros: el calentamiento global y los eventos extremos y fuera de temporada. Este es uno de esos casos”.

Tras el paso del Zonda, el panorama cambiará de forma marcada. Durante la madrugada del jueves ingresará una masa de aire frío acompañada por viento Sur, que será “moderado pero persistente” y se mantendrá hasta el sábado. “Ya en la madrugada se va a establecer una masa bastante fría que se percibirá con la llegada del viento Sur”, indicó Poblete.

Las temperaturas mostrarán un descenso sostenido en los días siguientes: el jueves la máxima rondará los 18°C, el viernes bajará a 16°C y el sábado será el día más frío, con una máxima de apenas 14°C. Para el domingo, si bien la máxima subiría levemente a unos 16°C, se espera una mínima muy baja. “El termómetro podría tocar los 0°C en zonas bajas, lo que sería la primera helada de la temporada”, anticipó el climatólogo.

El cielo permanecerá mayormente despejado durante estos días, lo que favorecerá el marcado descenso térmico nocturno. En este contexto, las autoridades recomiendan extremar precauciones durante la presencia del Zonda, especialmente por la baja visibilidad y el riesgo de incendios, y prepararse para un brusco cambio de condiciones hacia un escenario más frío en el cierre de la semana.