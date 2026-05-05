La agenda de Karina Milei en San Juan: visita a una calera y respaldo clave al sector minero

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, arribará este jueves a San Juan con una agenda centrada en la actividad minera, en una visita que se da en el marco de una fuerte presencia de funcionarios nacionales en la provincia.

La funcionaria iniciará su recorrido por la mañana en la localidad de Los Berros, en Sarmiento, donde visitará la empresa Calera San Juan. Se trata de una firma vinculada al sector calero, con afinidad al Gobierno nacional, cuyo gerente general es Raúl Cabanay, un dirigente con peso dentro del ámbito minero local.

Además de su rol empresarial, Cabanay se desempeñó como vicepresidente de la Cámara Minera de San Juan desde agosto de 2021; fue ratificado en el cargo en 2023 y lo ejerció hasta mediados de 2025. Durante ese período tuvo una participación activa en la definición de la agenda institucional del sector, acompañando el posicionamiento de la minería sanjuanina a nivel nacional.

Por la tarde, "El Jefe" se trasladará a la Feria Minera, uno de los eventos más importantes del sector en el país, que reúne a empresarios, inversores y referentes de la industria.

Su visita no es un hecho aislado. En los últimos días, se confirmó el arribo de distintos dirigentes y funcionarios nacionales a San Juan, en lo que se interpreta como un claro gesto político hacia el sector minero. La presencia de figuras de peso busca enviar señales de respaldo a una industria que demanda reglas claras para atraer inversiones.

En ese contexto, también llegarán a la provincia referentes como Martín Menem y Juan Bautista Mahiques. La concentración de dirigentes nacionales en el evento refleja la centralidad que ha ganado la minería en la agenda económica del país. Para el Gobierno, la actividad aparece como uno de los motores clave para el ingreso de divisas, mientras que para los inversores resulta fundamental contar con señales políticas que garanticen estabilidad.

Hasta el momento, no trascendió si la visita de Karina Milei incluirá alguna actividad partidaria vinculada a La Libertad Avanza ni tampoco si habrá una recepción formal en Casa de Gobierno.

Cabe destacar que el presidente Javier Milei no estará en el país durante la visita. El mandatario viajó este martes 5 de mayo hacia Los Ángeles, Estados Unidos, para participar de la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, donde tiene previsto disertar y mantener encuentros con empresarios en el marco de su cuarta visita al país norteamericano en lo que va del año.

En ese escenario, la presencia de Karina Milei en San Juan adquiere mayor relevancia política, al encabezar la representación del Gobierno nacional en un evento clave para el desarrollo de la minería argentina.