Federico Achával desembarca en San Juan con doble agenda: Feria Minera y encuentro con Munisaga

El intendente de Pilar, Federico Achával, desembarcará en San Juan con un doble agenda. El dirigente bonaerense participará este miércoles de la Feria Minera, uno de los eventos más relevantes del sector en la provincia, donde se espera la presencia de actores clave de la industria.

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La actividad continuará el jueves con una recorrida por la planta de La Campagnola, en el departamento Rawson. Allí estará acompañado por el intendente Carlos Munisaga, con quien mantiene una relación política cercana y de confianza, construida en los últimos años dentro del peronismo.

Achával no llegará solo: estará acompañado por el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, en una señal de construcción política conjunta desde el conurbano bonaerense hacia el interior del país.

Achával es uno de los jefes comunales que ha ganado peso dentro del escenario bonaerense. Abogado y dirigente surgido del peronismo de Pilar, llegó a la intendencia en 2019 tras una trayectoria vinculada a la gestión local y al armado territorial.

En ese marco, su figura comenzó a sonar con fuerza dentro del espacio como uno de los posibles candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires en el futuro. En recientes declaraciones, el propio Achával planteó la necesidad de que el peronismo avance hacia “una síntesis en un programa y en un proyecto nacional”, en medio de la discusión interna del espacio.