martes 5 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Proyección nacional

Federico Achával desembarca en San Juan con doble agenda: Feria Minera y encuentro con Munisaga

El intendente de Pilar participará de actividades en la Feria Minera y se mostrará con el intendente de Rawson, mientras crecen las versiones sobre su futuro electoral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El intendente de Pilar, Federico Achával, desembarcará en San Juan con un doble agenda. El dirigente bonaerense participará este miércoles de la Feria Minera, uno de los eventos más relevantes del sector en la provincia, donde se espera la presencia de actores clave de la industria.

Lee además
un abogado le puso las quejas a la corte de justicia por los tratos de policias y penitenciarios
Polémica

Un abogado le puso las quejas a la Corte de Justicia por los tratos de policías y penitenciarios
con lista unica, amet san juan define sus nuevas autoridades locales: votan 1.934 docentes afiliados
Política sindical

Con lista única, AMET San Juan define sus nuevas autoridades locales: votan 1.934 docentes afiliados

La actividad continuará el jueves con una recorrida por la planta de La Campagnola, en el departamento Rawson. Allí estará acompañado por el intendente Carlos Munisaga, con quien mantiene una relación política cercana y de confianza, construida en los últimos años dentro del peronismo.

Achával no llegará solo: estará acompañado por el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, en una señal de construcción política conjunta desde el conurbano bonaerense hacia el interior del país.

Achával es uno de los jefes comunales que ha ganado peso dentro del escenario bonaerense. Abogado y dirigente surgido del peronismo de Pilar, llegó a la intendencia en 2019 tras una trayectoria vinculada a la gestión local y al armado territorial.

En ese marco, su figura comenzó a sonar con fuerza dentro del espacio como uno de los posibles candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires en el futuro. En recientes declaraciones, el propio Achával planteó la necesidad de que el peronismo avance hacia “una síntesis en un programa y en un proyecto nacional”, en medio de la discusión interna del espacio.

Seguí leyendo

Conflicto limítrofe con La Rioja: los vallistos, preocupados pero confían en que el reclamo no prosperará

Agustín Rossi cuestionó el origen de los dólares que usó Adorni para refaccionar su casa de Indio Cua: qué dijo

Villarruel publicó un mensaje irónico y deseó "una cascada de éxitos" en plena polémica por Adorni

La Libertad Avanza puso primera en Pocito

Desembarco político en la Expo Minera: Martín Menem y Juan Bautista Mahiques llegan a San Juan

Cristina Kirchner "habló" en la Feria del Libro sobre el balcón de San José 1111

El petróleo Brent subió con fuerza tras los nuevos ataques de Irán en Medio Oriente

Algunos usuarios de gas tendrán un 25% de descuento en mayo: quiénes y por qué

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La opinión de los vallistos ante los conflictos limítrofes con La Rioja. video
Tiempo en Valle Fértil

Conflicto limítrofe con La Rioja: los vallistos, preocupados pero confían en que el reclamo no prosperará

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es el establecimiento de la familia Quiroga, la familia que sufrió el robo.
Golpe millonario

Robaron $100.000.000 a un conocido empresario de Jáchal cuando estaba en la misa de su hijo fallecido

De condenados a litigantes: el regreso de dos ex judiciales que se vieron forzados a renunciar
Justicia penal

De condenados a litigantes: el regreso de dos ex judiciales que se vieron forzados a renunciar

Imagen ilustrativa
Robo a un funcionario

El jefe de asesores del Gobierno de San Juan sufrió el ataque de ladrones en su finca de Pocito

Polémica: quién es el picante diputado libertario que se durmió mientras hablaba Adorni
Diputados

Polémica: quién es el "picante" diputado libertario que se durmió mientras hablaba Adorni

Muerte de Evelyn Esquivel: los dos amigos ya tienen fecha de audiencia de formalización
Judiciales

Muerte de Evelyn Esquivel: los dos amigos ya tienen fecha de audiencia de formalización

Te Puede Interesar

Un abogado le puso las quejas a la Corte de Justicia por los tratos de policías y penitenciarios
Polémica

Un abogado le puso las quejas a la Corte de Justicia por los tratos de policías y penitenciarios

Por Luz Ochoa
Con Orrego y Elsztain presentes, reactivaron la producción de Casposo en Calingasta
Minería

Con Orrego y Elsztain presentes, reactivaron la producción de Casposo en Calingasta

Alumno de 19 años admitió que escribió mensajes amenazantes en una escuela céntrica y terminó detenido
Colegio San Juan Bautista

Alumno de 19 años admitió que escribió mensajes amenazantes en una escuela céntrica y terminó detenido

Golpe a la COVIAR:  respaldo mayoritario en San Juan a la medida, que contrasta con el silencio de tres actores clave ligados a la estructura de la Corporación.
Sector privado sanjuanino

Tras el fin de aportes a COVIAR, hay apoyos fuertes, pero también silencios estratégicos

Federico Achával desembarca en San Juan con doble agenda: Feria Minera y encuentro con Munisaga
Proyección nacional

Federico Achával desembarca en San Juan con doble agenda: Feria Minera y encuentro con Munisaga