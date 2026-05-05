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Sector privado sanjuanino

Tras el fin de aportes a COVIAR, hay apoyos fuertes, pero también silencios estratégicos

Tras la modificación al esquema de funcionamiento de COVIAR se reacomoda el mapa vitivinícola privado en San Juan.

Por Elizabeth Pérez
Golpe a la COVIAR:&nbsp; respaldo mayoritario en San Juan a la medida, que contrasta con el silencio de tres actores clave ligados a la estructura de la Corporación.

Golpe a la COVIAR:  respaldo mayoritario en San Juan a la medida, que contrasta con el silencio de tres actores clave ligados a la estructura de la Corporación.

La decisión del Gobierno nacional de eliminar los aportes obligatorios a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y el Plan estratégico vitivinícola empezó a mover el tablero en San Juan. Mientras bodegas fraccionadoras y viñateros salieron rápidamente a respaldar la medida, otros actores clave del sector optaron por no fijar postura, en un silencio que en la industria interpretan como señal de disconformidad.

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Las expresiones de apoyo fueron rápidas y contundentes. La Cámara de Bodegueros de San Juan respaldó la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, que dio por finalizado el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI) y eliminó los aportes obligatorios previstos por ley.

Bodegas fraccionadoras

En un comunicado, la entidad calificó la medida como “necesaria y largamente esperada”, al considerar que pone fin a un esquema de financiamiento “coercitivo” que imponía contribuciones sin contemplar la realidad económica de las bodegas y que afectaba su competitividad en un contexto adverso.

Además, la Cámara sostuvo que, cumplido el plazo del PEVI, corresponde evaluar sus resultados, los cuales —según señalaron— no lograron consolidar los objetivos de desarrollo, posicionamiento y crecimiento del consumo. En ese marco, destacaron la decisión oficial de cerrar el plan y avanzar hacia esquemas “basados en la voluntariedad, la eficiencia y resultados concretos”.

Su presidente, Mauricio Colomé, dijo a Tiempo de San Juan que “la COVIAR no cumplió su objetivo central de aumentar el consumo de vino y que, por el contrario, este cayó en los últimos años”. También cuestionó el sistema de financiamiento: aseguró que el aporte obligatorio funcionaba “como un impuesto más” y que, en caso de no pagarlo, podía paralizar la operatoria de las bodegas ante el INV. Según remarcó, la mayoría de los establecimientos tenía escasa participación en las decisiones estratégicas.

Los viñateros

Entre los productores, el respaldo también fue mayoritario. Pablo Martín, presidente de la Mesa Vitícola, consideró que la eliminación de la obligatoriedad “es una de las quejas más comunes de los industriales sanjuaninos”, al tiempo que señaló que la medida no tiene impacto negativo para el viñatero y contribuye a reducir costos en un contexto complejo.

Desde la Asociación de Viñateros Independientes, en tanto, apoyaron a través de un comunicado la decisión al considerar que el sistema de aportes era compulsivo y no garantizaba la rentabilidad del productor primario. Su presidente, Juan José Ramos, afirmó que los objetivos del Plan Estratégico 2020 —aumentar el consumo y las exportaciones— no se cumplieron, y que por el contrario hubo caída de indicadores, pérdida de viñateros y bodegas, y retroceso en las exportaciones.

En paralelo, reclamaron que el Instituto Nacional de Vitivinicultura recupere funciones clave de control y regulación para garantizar la calidad del vino y una distribución más equitativa de los ingresos en la cadena.

Por su parte, Alfredo Olivera, titular de la Federación de Viñateros, también avaló la medida y sostuvo que la entidad ya había manifestado su disconformidad con el accionar de COVIAR. “No cumplió con su objetivo y hoy los viñateros estamos en la peor crisis que se tenga conocimiento”, afirmó.

Silencios sugestivos

Entre quienes aún no se pronunciaron aparecen la Cámara Vitivinícola —que agrupa a bodegas trasladistas—, la Federación de Cooperativas Vitivinícolas (Fecovita), con fuerte presencia en la provincia, y la Cámara del Mosto.

Se trata de jugadores que tienen o tuvieron peso específico dentro de la estructura de COVIAR y del entramado productivo, lo que vuelve más significativo su silencio. En el caso de Fecovita, que maneja la bodega Resero, forma parte de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), que colocó este año a su titular, a Fabián Ruggeri, como presidente de COVIAR.

Por su parte, la Cámara Vitivinícola, también tiene relación con la Corporación: su titular Gustavo Samper fue años atrás vicepresidente de la entidad, aunque actualmente esta un poco alejado de la actividad dirigencial. Y la Cámara del Mosto, producto en que San Juan tiene fuerte presencia, está liderada por Martin Materia, actual vicepresidente de COVIAR.

Así, con respaldos explícitos de buena parte del sector productivo y silencios en actores clave dentro del sector cooperativo, vino de traslado y mostos, el nuevo escenario deja abierta una etapa de reconfiguración en la vitivinicultura sanjuanina.

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