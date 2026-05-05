Hualilán reforzó la seguridad minera con campañas, simulacros y nuevas herramientas preventivas

En el marco del Mes de la Higiene y la Seguridad, la mina Hualilán realizó diversas actividades preventivas y de seguridad.

Durante el mes de abril, la mina Hualilán llevó adelante una serie de acciones orientadas a reforzar la seguridad minera y la cultura preventiva en todos los niveles de su operación, en el marco del Mes de la Higiene y la Seguridad.

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Las iniciativas incluyeron campañas de concientización, capacitaciones específicas y actividades prácticas centradas en ejes críticos de la actividad minera como el cuidado de manos, la interacción hombre-máquina, la línea de fuego, la prevención de incendios, el trabajo en altura y la activación de protocolos ante emergencias.

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Las jornadas contaron con la participación de equipos propios, personal de empresas contratistas y servicios de salud, con el objetivo de unificar criterios de seguridad y fortalecer la respuesta ante situaciones de riesgo en terreno.

Simulacros y entrenamiento en campo

Como parte del programa, se realizaron simulacros operativos que permitieron evaluar y mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias. Estas prácticas buscan consolidar hábitos seguros y promover una actuación coordinada frente a escenarios críticos dentro de la operación minera.

Desde la compañía destacaron que este tipo de ejercicios resulta clave para sostener una mejora continua en los estándares de seguridad industrial.

Nuevas herramientas para la prevención de riesgos

En paralelo a las capacitaciones, Hualilán incorporó herramientas orientadas a fortalecer la gestión preventiva. Entre ellas se destaca la implementación de un nuevo checklist de control para vehículos livianos, destinado a mejorar las condiciones de seguridad en la circulación interna.

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Además, se instalaron buzones de reporte de seguridad en distintos sectores de la operación, que permiten al personal informar condiciones de riesgo, observaciones o también buenas prácticas detectadas en el trabajo diario. El objetivo es fomentar la participación activa de los trabajadores en la identificación y corrección temprana de situaciones potencialmente peligrosas.

“La seguridad es un compromiso diario que se construye con la cooperación de todos. Estas acciones nos permiten fortalecer la conciencia preventiva y mejorar continuamente nuestras prácticas en cada área de la operación”, señaló Sonia Delgado, directora ejecutiva de Challenger Gold y presidenta de Golden Mining.

Desde la empresa remarcaron que estas campañas no solo contribuyen a reducir riesgos operativos, sino que también consolidan una cultura organizacional basada en la prevención, la capacitación permanente y el trabajo en equipo.