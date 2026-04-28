martes 28 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Una obra que nació del barrio

Inauguran un centro para chicos en Ullum construido entre vecinos, parroquia y la mina Hualilán

El espacio, destinado a dar catequesis, se concretó en Ullum con aportes compartidos y refleja una forma de trabajo que empieza a repetirse en el departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El nuevo Centro de Catequesis de Santa Filomena funcionará como espacio de formación y encuentro para niños de Ullum.

El nuevo Centro de Catequesis de Santa Filomena funcionará como espacio de formación y encuentro para niños de Ullum.

Ullum sumó un nuevo espacio comunitario pensado especialmente para los más chicos. Se trata del Centro de Catequesis de la Parroquia Santa Filomena, una obra que no nació de un solo actor sino del empuje conjunto entre vecinos, la Iglesia, el municipio y la mina Hualilán.

Lee además
inspeccion en hualilan: arca audito la operacion minera y reviso documentacion clave
Minería

Inspección en Hualilán: ARCA auditó la operación minera y revisó documentación clave
La Brigada de Emergencia de Hualilán durante las maniobras de rescate en altura realizadas para optimizar los tiempos de respuesta en el sector del domo
Compromiso con la prevención

La mina Hualilán fortalece su respuesta ante emergencias con simulacros y capacitación

El edificio, que funcionará como punto de encuentro y formación para niños y niñas del departamento, se concretó a partir de la instalación de un módulo especialmente acondicionado. Pero detrás de esa estructura hay algo más que infraestructura: hay una trama de colaboraciones que hizo posible lo que, de otra forma, hubiera demorado mucho más.

La parroquia impulsó la iniciativa, la comunidad se involucró desde el primer momento y la empresa minera aportó recursos clave. A eso se sumó el acompañamiento del Municipio de Ullum, que facilitó gestiones y logística para avanzar con la obra.

Las obras

El proceso incluyó desde la preparación del terreno hasta la construcción de un playón, pasando por la provisión de materiales, mano de obra y la instalación de servicios. También se trabajó en el acondicionamiento del lugar, con mejoras en seguridad y climatización para que el espacio pueda ser utilizado durante todo el año.

“Este tipo de acciones reflejan lo que se puede lograr cuando trabajamos de manera conjunta con la comunidad. Acompañar estos espacios de formación y encuentro es también una forma concreta de contribuir al desarrollo de Ullum”, señaló Sonia Delgado, directora ejecutiva de Challenger Gold y presidenta de Golden Mining.

Experiencias como el centro Santa Filomena muestran cómo, en lo cotidiano, la articulación entre sectores puede traducirse en soluciones tangibles para la comunidad.

Temas
Seguí leyendo

Caza furtiva en Ullum: tres detenidos con guanacos faenados y un arma sin registrar

Avanza la privatización del Belgrano Cargas y crece la expectativa por el ramal Albardón–Jáchal

El magnate de los shoppings, con dos minas en San Juan se suma a la pulseada por la Línea de 500 kV

Tensión en Guandacol por el bloqueo judicial a Vicuña: vecinos denunciaron que los dejaron sin trabajo

La pelea por los límites que vuelve 60 años después: los argumentos de Quintela para reclamar territorio sanjuanino

El mercado de pases en las mineras sanjuaninas, a full: cambios, salidas y puestos sin cubrir

Vicuña: en medio del conflicto, un intendente riojano respalda la jurisdicción de San Juan

En Guandacol, vecinos y trabajadores pusieron el grito en el cielo luego del cierre del camino a Vicuña

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El ramal A7 del tren Belgrano llegaba a la estación Jáchal, en el departamento norteño. (foto: Gustavo Trigo).
Decreto 282

Avanza la privatización del Belgrano Cargas y crece la expectativa por el ramal Albardón–Jáchal

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Gastón Solera durante la audiencia realizada este lunes por la tarde.
De la cancha a Tribunales

El extécnico de Unión de Villa Krause deberá pagar $60.000.000 para no ir preso en una causa por estafa

Una madre que llora a su hijo y que aún pide respuestas: Lo mataron como a un perro y se escondieron todos video
Testimonio

Una madre que llora a su hijo y que aún pide respuestas: "Lo mataron como a un perro y se escondieron todos"

Quién era el joven que murió tras recibir un ladrillazo en Rawson
En las redes

Quién era el joven que murió tras recibir un ladrillazo en Rawson

Imagen archivo Tiempo de San Juan
Barrio Alameda

Murió un joven al que le dieron un ladrillazo en la cabeza en Rawson: investigan posible asesinato

Imagen ilustrativa
Anciano engañado

Un jubilado entró a una conocida plataforma digital y fue estafado en $3.000.000

Te Puede Interesar

Conmoción por el caucetero fallecido tras el vuelco de un camión en Sarmiento
Tragedia

Conmoción por el caucetero fallecido tras el vuelco de un camión en Sarmiento

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ramal A7 del tren Belgrano llegaba a la estación Jáchal, en el departamento norteño. (foto: Gustavo Trigo).
Decreto 282

Avanza la privatización del Belgrano Cargas y crece la expectativa por el ramal Albardón–Jáchal

San Juan prepara su despliegue de policías para el automovilismo del finde largo
Seguridad

San Juan prepara su despliegue de policías para el automovilismo del finde largo

Otro fallo a favor del Gobierno por la reforma laboral: apartaron a la Justicia del Trabajo de la causa
Resolución

Otro fallo a favor del Gobierno por la reforma laboral: apartaron a la Justicia del Trabajo de la causa

Tragedia en el microcentro: el desgarrador llanto de la familia al ver el video del choque
Capital

Tragedia en el microcentro: el desgarrador llanto de la familia al ver el video del choque