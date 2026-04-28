Inauguran un centro para chicos en Ullum construido entre vecinos, parroquia y la mina Hualilán

El nuevo Centro de Catequesis de Santa Filomena funcionará como espacio de formación y encuentro para niños de Ullum.

Ullum sumó un nuevo espacio comunitario pensado especialmente para los más chicos. Se trata del Centro de Catequesis de la Parroquia Santa Filomena, una obra que no nació de un solo actor sino del empuje conjunto entre vecinos, la Iglesia, el municipio y la mina Hualilán.

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El edificio, que funcionará como punto de encuentro y formación para niños y niñas del departamento, se concretó a partir de la instalación de un módulo especialmente acondicionado. Pero detrás de esa estructura hay algo más que infraestructura: hay una trama de colaboraciones que hizo posible lo que, de otra forma, hubiera demorado mucho más.

La parroquia impulsó la iniciativa, la comunidad se involucró desde el primer momento y la empresa minera aportó recursos clave. A eso se sumó el acompañamiento del Municipio de Ullum, que facilitó gestiones y logística para avanzar con la obra.

Las obras

El proceso incluyó desde la preparación del terreno hasta la construcción de un playón, pasando por la provisión de materiales, mano de obra y la instalación de servicios. También se trabajó en el acondicionamiento del lugar, con mejoras en seguridad y climatización para que el espacio pueda ser utilizado durante todo el año.

“Este tipo de acciones reflejan lo que se puede lograr cuando trabajamos de manera conjunta con la comunidad. Acompañar estos espacios de formación y encuentro es también una forma concreta de contribuir al desarrollo de Ullum”, señaló Sonia Delgado, directora ejecutiva de Challenger Gold y presidenta de Golden Mining.

Experiencias como el centro Santa Filomena muestran cómo, en lo cotidiano, la articulación entre sectores puede traducirse en soluciones tangibles para la comunidad.