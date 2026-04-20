La mina Hualilán fortalece su respuesta ante emergencias con simulacros y capacitación

La Brigada de Emergencia de Hualilán durante las maniobras de rescate en altura realizadas para optimizar los tiempos de respuesta en el sector del domo

Con el objetivo de reforzar la seguridad de sus trabajadores, la mina Hualilán inició la campaña denominada “Los primeros 5 minutos salvan vidas”, una iniciativa que busca potenciar la capacidad de respuesta inmediata del equipo operativo ante situaciones de emergencia.

Impacto cero El cambio del ENRE que dejó afuera a Filo del Sol no altera la hoja de ruta de Vicuña en San Juan

La campaña promueve una actuación segura y eficaz en la etapa crítica de una emergencia para minimizar riesgos y evitar lesiones graves. Como parte central de esta acción, la Brigada de Emergencia realizó un simulacro de rescate en altura en el sector superior del domo.

Durante el ejercicio se recreó una situación crítica que incluyó la estabilización de una persona inconsciente y la aplicación de técnicas de rescate con sistemas de cuerdas y escaleras, bajo una estricta medición de tiempos de respuesta.

En este sentido, la iniciativa contempla la instalación de cartelería en puntos estratégicos, la difusión de protocolos en reuniones de seguridad, el refuerzo en las inducciones de personal y la integración con simulacros programados en campo.

Con el foco en la seguridad

“La seguridad es un valor central en cada una de nuestras operaciones. Por eso trabajamos en fortalecer la preparación de nuestros equipos, entendiendo que una respuesta rápida y adecuada en los primeros minutos puede marcar la diferencia.

Este tipo de campañas nos permite seguir consolidando una cultura preventiva y alineada con los más altos estándares”, expresó Sonia Delgado, directora ejecutiva de Challenger Gold y presidente de Golden Mining.

Desde la compañía destacamos que estas acciones permiten mejorar la coordinación entre equipos, reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y fortalecer una cultura de seguridad basada en la prevención y la capacitación continua. La actividad fue coordinada por Carlos Pereyra y Cristian Paez.