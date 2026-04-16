El Secretario de Ambiente de La Rioja a Tiempo: "No tenemos por qué pasar por tontos cuando solo queremos que Vicuña presente un estudio de impacto ambiental"

La noticia que sacudió al ambiente minero sanjuanino llegó desde la vecina provincia de La Rioja. Un fallo judicial, que lleva la firma de la magistrada María Greta Decker, ordenó un freno por 30 días de las actividades del proyecto minero Vicuña y prohibió el uso del camino de Guandacol, el principal acceso logístico desde territorio riojano hacia la mina ubicada en San Juan. Tiempo de San Juan habló sobre el tema con el secretario de Medio Ambiente riojano, Santiago Azulay, quien dijo que van a insistirle a la empresa para que presente el estudio de impacto ambiental también en su territorio. “No tenemos por qué pasar por tontos cuando solo queremos que Vicuña presente la EIA”, disparó.

El conflicto entre La Rioja y Vicuña es de vieja data. Desde la provincia limítrofe reclamaron primero por una compensación económica por el uso del camino en su territorio y después, según dijo Azulay, solicitaron en reiteradas oportunidades reunirse con la empresa operadora para alcanzar un acuerdo. “Vicuña no se ha sentado con nosotros, lo hemos pedido informal y formalmente en múltiples oportunidades. Pretenden presentarnos una actualización de la DIA del camino como si fuera una cuestión separada. Usan 150 kilómetros de nuestro camino, de los cuales 60 pasan por una reserva natural. No tenemos por qué pasar por tontos cuando solo queremos que presenten la EIA”, detalló.

“Es como si fuéramos vecinos e instalamos una pileta en la medianera. Hay que conocer el impacto en ambas casas. Esperamos una reacción razonable de la empresa, hemos intentado que se sometan a las leyes provinciales y nacionales, pero no viene sucediendo”, disparó el funcionario.

Azulay también indicó que aún no está zanjada la cuestión limítrofe que planteó La Rioja en el 2018, que pide cambiar la línea divisoria definida durante el gobierno de Onganía, que estableció como límite interprovincial al cerro El Potro. “Queremos que la empresa presente la EIA porque si bien es cierto que la mina no está en La Rioja, lo que también es discutible por el tema limítrofe, el alambrado que divide a San Juan de La Rioja está a 600 metros de nuestra provincia. Los impactos que se van a generar en San Juan van a incidir en La Rioja, en nuestra flora y en nuestra fauna y en nuestros glaciares”, añadió.

“La razón, el sentido común y la ley indican que nos deben desde la empresa la presentación de la EIA tanto en San Juan como en La Rioja”, dijo Azulay, que también aseguró que no descartan una reunión con el gobernador Marcelo Orrego.

A fines de marzo pasado, un grupo de trabajadores cortó el acceso al proyecto minero Vicuña que quedó completamente bloqueado, en el tramo que está del lado de La Rioja. El corte se realizó en la zona de Puerto del Leoncito, dentro del área de Laguna Brava, perteneciente al departamento riojano General Lamadrid y fue llevado adelante por unas 50 personas.

Como consecuencia, el transporte desde y hacia los proyectos Josemaría y Filo del Sol no se pudo realizar. El reclamo principal fue por fuentes de trabajo: el intendente de General Lamadrid, Luis Orquera, en una entrevista realizada en la radio riojana Fénix, dijo que hace años que vienen pidiendo a Vicuña mayor contratación de mano de obra local.