Tensión y la ruta a Vicuña cortada: el trasfondo del conflicto minero en La Rioja

El corte en la zona de Laguna Brava impidió el paso de camiones y personal hacia el campamento minero Vicuña. (Fotos: Minería y Desarrollo).

Este miércoles desde la madrugada, el acceso al proyecto minero Vicuña quedó completamente bloqueado, en el tramo que está del lado de La Rioja, el único camino hoy por hoy para llegar. La medida tomó por sorpresa a trabajadores y empresas, y aunque a estas horas se levantó el corte y se avanza en una solución, el incidente volvió a poner en foco un conflicto con tintes políticos.

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El corte se realizó en la zona de Puerto del Leoncito, dentro del área de Laguna Brava, perteneciente al departamento riojano General Lamadrid y fue llevado adelante por unas 50 personas. Como consecuencia, el transporte desde y hacia los proyectos Josemaría y Filo del Sol no se pudo realizar.

Cuál fue el reclamo

El reclamo principal es por trabajo. Desde hace años, sectores de La Rioja vienen pidiendo que la empresa contrate más mano de obra local y también proveedores de la provincia, aseguró el intendente de General Lamadrid, Luis Orquera en una entrevista realizada en la radio riojana Fénix.

Pero los argumentos que dio son polémicos: “el proyecto pasa por nuestro territorio y usa nuestros caminos, pero nuestra gente no está siendo tenida en cuenta en puestos de trabajo”, planteó. “Hace más de 15 años que transitan por acá y hace tiempo que venimos pidiendo trabajo para nuestra gente. Nos fueron postergando”, dijo.

No obstante, se conoció que actualmente hay alrededor de 160 riojanos trabajando en el proyecto minero sanjuanino Vicuña, que incluye a Filo del Sol y Josemaría

El otro punto: las rutas

Otro de los ejes del conflicto es el uso de rutas riojanas. El intendente aseguró que la empresa no tiene todos los permisos necesarios para circular por la provincia. Esto es llamativo porque se trata de caminos públicos provinciales, por lo que no se necesitarían permisos especiales.

Inclusos el periodismo riojano ha cuestionado esta lógica, señalando que la exigencia de permisos adicionales para circular por un camino público carece de sustento en la normativa vigente.

Para Vicuña este corte tiene impacto. Mientras se construye un camino propio en San Juan, todo el movimiento hacia el proyecto —incluyendo más de 600 vehículos por día— pasa por territorio riojano.

Un conflicto que viene de antes

No es la primera vez que pasa. Hace dos años ya hubo un corte por los mismos motivos, y en los últimos días el conflicto volvió a escalar. Incluso en el año 2021 el gobierno provincial de La Rioja reclamo el cobro de regalías por el cobre de Josemaría, hasta buscó judicializar el tema, lo que provocó un fuerte rechazo desde San Juan.

El corte de ruta finalmente se levantó en las últimas horas. Se conoció que hasta el lugar se trasladaron autoridades de la empresa Vicuña y acordaron con los manifestantes futuras reuniones para comprometerse en incrementar la mano de obra riojana. De acuerdo al portal Minería y Desarrollo, no se descartan reuniones con el gobernador Ricardo Quíntela y otras autoridades del ministerio de Producción y Minería.