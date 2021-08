Se tensa la disputa entre La Rioja y San Juan por los beneficios mineros

En las últimas horas, la puja interprovincial por los beneficios que dejará el gigante minero Josemaría, que está a punto de iniciar su explotación en San Juan, se tensó, con una nueva embestida de La Rioja que ahora amenaza con ir a la Corte Suprema de Justicia para dirimir el pago de regalías. Desde San Juan salieron a anticipar una fuerte defensa de que los recursos son de los sanjuaninos. La empresa Lundin que maneja el yacimiento responde que no puede intervenir en el asunto.

Fue el ex funcionario riojano e histórico dirigente del menemismo, Jorge Yoma, quien ahora salió a decir que "no queremos afectar la viabilidad del proyecto con trabas legales pero cualquier ciudadano se puede presentar ante la Corte Suprema demandando a San Juan por este tema. De ninguna manera queremos perjudicar la viabilidad del proyecto, pero se tiene que reconocer el derecho de los riojanos”, según publicó el portal de noticias Minería y Desarrollo.

Jorge Yoma, histórico dirigente del PJ riojano.

Yoma, que es operador del gobernador Ricardo Quintela que fue quien inició el planteo de recibir beneficios, indicó que quieren que los sanjuaninos coparticipen con los riojanos las regalías del proyecto minero Josemaría y las que en el futuro vaya a generar Filo del Sol por “no solo estar en suelo riojano, sino que por generar impactos en el río Blanco, que es acuífero natural de las poblaciones del lugar, lo mismo que en el glaciar El Potro que La Rioja comparte con San Juan”.

En La Rioja sostienen que el límite interprovincial fue establecido a fines de los '60 durante un gobierno de facto y que por eso no tiene vigencia en la etapa democrática del país. Esa traza delimitó el cerro El Potro entre La Rioja y San Juan donde Lundin invertirá más de 3.000 millones de dólares para explotar este yacimiento, prometiendo unos 4.000 puestos de trabajo solo en la construcción de la mina . “Tiene que haber un reconocimiento de regalías para los riojanos porque el cobre, el oro y la plata que se va a extraer también está sobre territorio riojano. No hay que modificar ninguna legislación porque el recurso natural es compartido por las dos provincias", aseguró Yoma.

Por su parte, San Juan ratificó una encendida defensa a los recursos naturales y ya advierten que darán pelea en la Justicia en caso de que se discuta en ese ámbito. El asesor Letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo, dijo este jueves en declaraciones a Radio Colón que "el gobernador ya lo manifestó al igual que lo hizo el señor Presidente: la mina está en territorio de San Juan, así está indicado de forma temporal desde hace un tiempo y ese proyecto al estar en la provincia de San Juan las regalías le corresponden solo a los sanjuaninos y esas regalías no son del gobernador sino de los sanjuaninos. Y la obligación que tiene el Gobierno de la Provincia de San Juan es ir al extremo con la defensa de los derechos de los sanjuaninos así que seguramente esa situación deberá ser entendida por el Gobierno de La Rioja. Sino, conociendo al gobernador como es su genética funcional de ir en defensa de los derechos de los sanjuaninos se va a poner a defenderlos de la manera más extrema que se pueda pensar".

Sergio Uñac ya salió al cruce de Quintela días atrás expresando que "las regalías son de todos los sanjuaninos, yo no puedo ceder cosas que no le corresponden a La Rioja pero que tampoco me corresponden a mí de manera personal. Son regalías para una provincia que ha construido mucha licencia social por mucho tiempo y los sanjuaninos puede tener la tranquilidad de que me han elegido para defender los intereses de San Juan".

Alberto Fernández en San Juan esta semana, se puso del lado de los sanjuaninos en la disputa.

Y Alberto Fernández, en su visita a San Juan esta semana dijo que "amo a La Rioja pero la amo tanto como a la Constitución, soy un hombre de derecho y la respeto, y la Constitución es muy clara: los recursos naturales son de las provincias. Los hermanos riojanos tienen que ver cómo ayudan a ese desarrollo. Tal vez puedan ganar algo con ese desarrollo y hasta puedan revisar su política que ha sido constante, de mucho tiempo, de ser críticos de la minería".

También se vienen sumando expresiones en defensa de la posición del Gobierno de San Juan por parte de diversos entes productivos, en particular de cámaras mineras. La Mesa de la Productividad que está integrada por la Cámara de Comercio Exterior de San Juan, la Cámara Argentina de la Construcción filial San Juan, la Cámara Minera de San Juan y la Unión Industrial de San Juan, calificó de "oportunista" el reclamo riojano. También se sumó a la defensa de la posición sanjuanina la Cámara de Prestadores de Servicios Mineros y Energéticos (CARPEM).

Qué dice la empresa

Consultada Lundin por Tiempo de San Juan sobre qué opina sobre esta puja, mediante su vocero Iván Grgic, respondió que "Josemaría, como proyecto de empresa privada, no puede intervenir en cuestiones de índole estatal. Se enmarca en la legislación vigente para presentar en San Juan el Informe de Impacto Ambiental y lo referente a regalías mineras u otra legislación que le aplique como proyecto minero".

Por otro lado, desde la compañía confirmaron que habrá un encuentro con la comunidad riojana de Guandacol, donde piden por puestos de trabajo. "El proyecto Josemaría viene manteniendo múltiples reuniones priorizando Iglesia y San Juan desde hace dos años de modo focal, sobre todo en temas de proveedores, diversificación económica, comité hídrico departamental o cuestiones de empleo. En el caso de Guandacol, Josemaria tiene un compromiso por la gestión de impacto por el tránsito en zonas habitadas, en temas productivos y empleo. En ese marco tiene una invitación a escuchar a un grupo de jóvenes de la zona, para la próxima semana".