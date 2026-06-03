La familia de Agostina encabeza una marcha del Ni Una Menos en Córdoba

La familia de Agostina Vega encabeza esta tarde una marcha del Ni Una Menos en la provincia de Córdoba, a fin de pedir justicia por el femicidio de la víctima y el fin de la violencia de género.
miércoles 3 de junio 2026
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El lema de la marcha es "Justicia por Agostina", la niña de 14 años asesinada en Córdoba hace pocos días.
La familia de Agostina Vega encabeza esta tarde una marcha del Ni Una Menos en la provincia de Córdoba, a fin de pedir justicia por el femicidio de la víctima y el fin de la violencia de género.
Miguel Heredia, abuelo de la menor, se encuentra acompañado por varios vecinos, quienes exhiben carteles con el rostro de la adolescente, y remeras con la leyenda “Justicia por Agostina”.