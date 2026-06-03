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La familia de Agostina encabeza una marcha del Ni Una Menos en Córdoba

El lema de la marcha es "Justicia por Agostina", la niña de 14 años asesinada en Córdoba hace pocos días.

Por Agencia NA
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La familia de Agostina Vega encabeza esta tarde una marcha del Ni Una Menos en la provincia de Córdoba, a fin de pedir justicia por el femicidio de la víctima y el fin de la violencia de género.

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