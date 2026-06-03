A la espera del cuerpo de Agostina Vega, la familia quedó dividida por el velorio

La familia de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, atraviesa horas de profundo dolor mientras espera que la Justicia autorice la entrega del cuerpo. Sin embargo, en medio del reclamo de justicia por el femicidio , surgieron diferencias entre familiares sobre cómo y cuándo realizar el velorio de la joven.

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Mientras la investigación judicial sigue avanzando, el padre de la adolescente, Gabriel Vega , expresó públicamente que prefiere una despedida íntima y reservada al círculo familiar más cercano .

En cambio, integrantes de la familia materna consideran que el velorio debería ser abierto a amigos, vecinos y allegados, para que quienes acompañaron a Agostina durante su vida puedan darle el último adiós.

La situación generó un desacuerdo que se conoció en las últimas horas, cuando ambas partes manifestaron posiciones distintas respecto de la organización del sepelio.

El pedido para participar de la marcha por justicia

La familia materna también planteó su preocupación por la fecha en la que podría concretarse la entrega del cuerpo. Según explicaron, buscan participar de la movilización convocada para este miércoles en el marco de una nueva jornada de Ni Una Menos y del reclamo de justicia por la adolescente.

Familiares de la joven señalaron que consideran importante estar presentes en la marcha y pidieron que la despedida no coincida con esa actividad.

A través de distintos mensajes difundidos en redes sociales y aplicaciones de mensajería, allegados manifestaron su malestar ante la posibilidad de que ambos eventos se desarrollen durante la misma jornada.

La madre de Agostina continúa internada

En paralelo, la familia informó que Melisa Heredia, madre de la adolescente, permanece internada y recibe asistencia médica y psicológica.

Según indicaron sus familiares, la mujer había sido hospitalizada antes de que se encontrara el cuerpo de su hija debido a un cuadro de salud que derivó en complicaciones renales.

Aunque su estado clínico es estable, continúa bajo seguimiento profesional mientras enfrenta el impacto emocional provocado por el crimen.

Cómo avanza la investigación

De acuerdo con los primeros datos incorporados a la causa, los investigadores sostienen que Agostina Vega habría sido asesinada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

La principal hipótesis judicial indica que la adolescente fue víctima de un ataque que terminó con su muerte por asfixia mecánica. Además, la causa investiga un presunto abuso sexual.

Por el hecho permanece detenido Claudio Barrelier, quien hasta el momento es el único imputado en el expediente que intenta esclarecer uno de los casos que más conmoción generó en Córdoba durante los últimos días.