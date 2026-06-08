Caso Agostina Vega: dieron de alta a Claudio Barrelier, ¿qué le pasó?

El Servicio Penitenciario Córdoba (SPC) confirmó que Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, recibió el alta y "mantiene un buen estado de salud".
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El Servicio Penitenciario de Córdoba confirmó que el principal acusado por el asesinato de la joven de 14 años mantiene un buen estado de salud.
El Servicio Penitenciario Córdoba (SPC) confirmó que Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, recibió el alta y "mantiene un buen estado de salud".
Días después de su detención, en el marco de la causa que investiga el brutal crimen de la adolescente en Córdoba, se dio a conocer que Barrelier debió ser sedado debido a que en los controles médicos y psicológicos periódicos "se detectó la presencia de ideas y pensamientos suicidas".
Durante los siguientes días estuvo internado en el Hospital Modular, que funciona en el Complejo Carcelario N°1 de Bouwer, "bajo estricta custodia del Grupo Especial Antinarcóticos y Requisa (G.E.A.R.), unidad táctica de élite del SPC".
Este lunes, tras nuevas pericias, las autoridades comunicaron que recibió el alta y que "mantiene un buen estado de salud". De este modo el fiscal Raúl Garzón podría solicitar una nueva indagatoria.
FUENTE: Agencia NA