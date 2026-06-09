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Investigación judicial

Caso Agostina Vega: cuál es el papel que habría cumplido cada uno de los detenidos

En la causa ya son tres las personas que están tras las rejas y la fiscalía avanza en obtener mayor información de otros involucrados en la pesquisa.

Por Agencia NA
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La investigación por el femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba tuvo avances significativos en las últimas horas luego de que se haya confirmado la detención de una tercera persona. Se trata de Soledad Andreani, quien está acusada de encubrimiento agravado, mismo delito que Osvaldo Fassetta. Acerca de Claudio Gabriel Barrelier, es señalado como el autor del crimen.

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Para la fiscalía cada uno cumplió un rol y Barrelier no pudo estar solo en este aberrante femicidio. Andreani, ex pareja del principal acusado, es apuntada por prestarle su auto Ford Ka negro con el que el hombre trasladó el cuerpo de Agostina hasta el descampado y el cual lavó luego de que se lo haya devuelto.

Acerca de Fassetta, conoce a Barrelier desde hace pocos meses y vivía en el mismo domicilio que el ex empleado municipal. Lo señalan como quien ocultó pruebas de suma importancia para la causa.

La causa continúa bajo secreto de sumario y las próximas horas serán cruciales para saber posibles nuevas detenciones o el conocimiento de las indagatorias de los acusados.

En este sentido, Barrelier fue dado de alta, se encuentra en buen estado de salud y solicitó dar nuevamente testimonio frente al fiscal Raúl Garzón.

Marina Romano, abogada de Andreani, habló con los medios minutos después de que se concretara la detención de la mujer y expuso: “Tomé contacto con mi clienta y en este momento está colapsada, en un estado de shock”.

Acerca de la acusación, planteó: “Todas las pruebas me las van a tener que poner a disposición al momento de que se formalice la acusación. Mientras tanto, voy a aceptar el cargo y evaluar posibles nulidades”.

Por ese mismo camino fue el defensor de Fassetta, Eduardo Javier Medina Allende, quien sostuvo que aguarda a la indagatoria de su cliente para saber cómo son los pasos a seguir.

FUENTE: Agencia NA

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