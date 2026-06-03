La mamá de Agostina sigue internada tras el femicidio y su estado preocupa a la familia: "Es complicado"

El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba , dejó una herida profunda en su familia. Mientras el caso avanza en la Justicia, su mamá, Melisa Heredia, sigue internada y aumenta la preocupación por su estado de salud.

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“Está un poquito complicada. Clínicamente está bien, pero el tema psicológico es complicado ”, expresó este martes Miguel Heredia, padre de Melisa y abuelo de Agostina, en diálogo con El Doce.

La mujer fue internada por una descompensación el sábado, incluso antes de que el cuerpo de su hija Agostina fuera encontrado enterrado en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. Desde entonces, el dolor atraviesa a toda la familia.

El pedido de la familia: “No actuó solo”

Mientras Melisa permanece bajo atención médica, sus familiares siguen de cerca el avance de la causa judicial y redoblan el reclamo de justicia. Hasta el momento, la investigación encabezada por el fiscal Raúl Garzón tiene como principal acusado a Claudio Barrelier, señalado como autor del femicidio.

Sin embargo, tanto Miguel Heredia como el padre de Agostina, reclaman que se impute también a Soledad, la dueña del Ford Ka que usó Barrelier para descartar el cuerpo de la adolescente.

“Esta mujer para mí algo tiene que ver, tiene que estar imputada y demorada”, sostuvo Miguel. Y subrayó: “(Barrelier) No actuó solo, lo venimos diciendo desde el primer momento”.