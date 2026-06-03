miércoles 3 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Testimonio

El horror de los trabajadores: el relato del hombre que lavó el auto donde trasladaron el cuerpo de Agostina

Recibieron el Ford Ka negro apenas 24 horas después de que Barrelier se haya deshecho del cuerpo de Agostina. “Nos sentimos mal porque fue como haber sido parte de eso”, confesó el testigo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La investigación por el femicidio de Agostina Vega en la ciudad de Córdoba ha sumado una pieza fundamental: el testimonio de Gabriel, el encargado del lavadero que recibió el Ford Ka negro utilizado por Claudio Barrelier para trasladar los restos de la adolescente. El relato del trabajador no solo reconstruye los movimientos del principal sospechoso, sino que plantea una inquietante hipótesis sobre el ocultamiento de evidencias.

Lee además
la mama de agostina sigue internada tras el femicidio y su estado preocupa a la familia: es complicado
Córdoba

La mamá de Agostina sigue internada tras el femicidio y su estado preocupa a la familia: "Es complicado"
la familia de agostina encabeza una marcha del ni una menos en cordoba
Reclamo

La familia de Agostina encabeza una marcha del Ni Una Menos en Córdoba

Un lavado limitado y sospechoso

El martes 26 de mayo, apenas un día después de que el cuerpo fuera descartado en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, el vehículo llegó al puesto de trabajo de Gabriel. Según detalló el testigo, el pedido de limpieza fue llamativamente superficial. Se solicitó únicamente un lavado exterior, bajo el pretexto de que el cliente “no llegaba con la plata” para costear una limpieza interna.

Sin embargo, a pesar de que el auto no fue aspirado por falta de maquinaria en el lugar, Gabriel notó una inconsistencia técnica: aunque el Ford Ka venía de circular por zonas de tierra, el habitáculo estaba impecable. “Puede haber habido alguna limpieza previa a la nuestra porque no había tierra dentro”, reveló el lavador en diálogo con Radio Mitre, sugiriendo que el vehículo pudo haber sido acondicionado antes de llegar a sus manos.

El baúl: la zona del silencio

Uno de los datos más críticos para la causa es que, durante el tiempo que el auto estuvo en el lavadero, nunca se abrió el baúl. Esto deja la responsabilidad de hallar rastros biológicos exclusivamente en manos de los peritos químicos, quienes ahora analizan ese sector en busca de ADN o restos orgánicos que confirmen el traslado de la víctima.

El impacto emocional

Para los trabajadores del lugar, el descubrimiento de la noticia fue un golpe devastador. Gabriel expresó el pesar que sienten al saber que manipularon el vehículo involucrado en un crimen tan atroz sin sospecharlo. "Cuando vimos la imagen nos sentimos mal porque era como que habíamos sido parte de eso", confesó con angustia.

Actualmente, la fiscalía se encuentra cruzando los datos aportados por Gabriel con los registros de las cámaras de seguridad y las pericias genéticas sobre el automóvil. El objetivo es determinar si existió un plan deliberado para borrar huellas antes de que el Ford Ka fuera secuestrado por las autoridades.

Temas
Seguí leyendo

El padre de Agostina apuntó contra la madre, respaldó al fiscal y aseguró: "Queremos que todos caigan presos"

La resolución que dejó en libertad a Claudio Barrelier un año antes del femicidio de Agostina Vega

Un video muestra a Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina en auto

Una ayuda para salir de la cárcel y el pedido de piedad: así fue el vínculo entre la mamá de Agostina y Barrelier

"No tengo nada que ver; estoy dando una mano": el audio que Barrelier le envió al padre de Agostina

Un informe revela que en Argentina hay un femicidio cada 30 horas

Rescataron a un dogo desnutrido de la casa de Claudio Barrelier, el único detenido por el crimen de Agostina

Femicidio de Agostina: la autopsia confirmó cómo murió la niña y develó posibles signos de abuso sexual

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tragedia en ushuaia: asi rescataron los cuerpos del guia y la turista uruguaya que murieron en un glaciar
Operativo

Tragedia en Ushuaia: así rescataron los cuerpos del guía y la turista uruguaya que murieron en un glaciar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Caos y trompadas en la madrugada sanjuanina: batalla campal en la puerta de un boliche de Capital
Violencia

Caos y trompadas en la madrugada sanjuanina: batalla campal en la puerta de un boliche de Capital

Tras la advertencia de Kicillof, otros sectores se le animan a Mercado Libre
Polémica

Tras la advertencia de Kicillof, otros sectores se le animan a Mercado Libre

Se enojó por una mala venta de cubiertas y amenazó con un rifle a su vecino en Valle Fértil
Judiciales

Se enojó por una mala venta de cubiertas y amenazó con un rifle a su vecino en Valle Fértil

Dos policías fueron víctimas de un ladrón: les robaron la escopeta de su patrullero en Rawson
Exclusivo

Dos policías fueron víctimas de un ladrón: les robaron la escopeta de su patrullero en Rawson

Rivadavia: lo denunciaron por abuso sexual y él alega que es una represalia porque quiere separarse
Quedó preso en el Penal

Rivadavia: lo denunciaron por abuso sexual y él alega que es una represalia porque quiere separarse

Te Puede Interesar

Miguel Maza, el ginecólogo denunciado. video
Antecedente

El ginecólogo de Jáchal acusado de violación fue director del hospital departamental y una menor también lo denunció

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los nombres de las víctimas resonaron en una multitudinaria marcha de Ni Una Menos en San Juan
A 11 años

Los nombres de las víctimas resonaron en una multitudinaria marcha de Ni Una Menos en San Juan

El hecho ocurrió el edificio del ANSES en calle Tucumán, casi Libertador.
Declararon la incompetencia

El empleado de limpieza que cayó preso por robar resmas de papel del ANSES fue llevado a la Justicia Federal

La anécdota de los emprendedores sanjuaninios que se dedican a la limpieza de zapatillas: Las más difíciles salieron de un basurero video
Los que hacen

La anécdota de los emprendedores sanjuaninios que se dedican a la limpieza de zapatillas: "Las más difíciles salieron de un basurero"

Foto: Olé.
Minuto a minuto

EN VIVO: la Selección Argentina se entrena a puertas abiertas con la mira en Honduras