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Investigación

Femicidio de Agostina: una mujer es la tercera detenida y hallaron ADN de dos personas bajo las uñas de la niña

Se trata de Soledad Andreani, la dueña del Ford K en el que Barrelier habría trasladado el cuerpo de Agostina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Soledad Andreani

Soledad Andreani

La investigación por el femicidio de Agostina Vega tuvo un giro en las últimas horas. Se confirmó la detención de Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka negro y, aparentemente, expareja de Claudio Barrelier. Según sospecha la Justicia, la mujer sabía lo que había hecho el primer detenido al momento de prestarle el auto.

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Además, el abogado de Melisa Heredia, la mamá de Agostina, Carlos Nayi, confirmó ante los medios que la Justicia comprobó que debajo de las uñas de la víctima había ADN de dos personas distintas.

En las últimas horas también salió a la luz un audio de Barrelier, que le envió momentos antes del femicidio al segundo detenido, Osvaldo Fassetta: "No aparezcas por casa esta noche, tengo algo”.

El mensaje fue incorporado a la evidencia que se incluye en el expediente. A dos semanas del femicidio que conmocionó al país, la Justicia tuvo varios avances en la investigación que busca esclarecer qué pasó con la menor de 14 años, la noche del 23 de mayo.

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