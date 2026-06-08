lunes 8 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Recuerdo

La conmovedora carta de despedida que la abuela de Agostina le escribió a su nieta a dos semanas del femicidio

La familia de la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba busca que el caso no quede impune.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El femicidio de Agostina Vega dejó una herida imposible de cerrar en su familia. A poco más de dos semanas del hecho, su abuela escribió una carta para despedirla y, al mismo tiempo, prometer que no van a bajar los brazos hasta conseguir justicia.

Lee además
el horror de los trabajadores: el relato del hombre que lavo el auto donde trasladaron el cuerpo de agostina
Testimonio

El horror de los trabajadores: el relato del hombre que lavó el auto donde trasladaron el cuerpo de Agostina
la familia de agostina encabeza una marcha del ni una menos en cordoba
Reclamo

La familia de Agostina encabeza una marcha del Ni Una Menos en Córdoba

“Mi negra bella”, comienza el mensaje escrito a mano por Elizabeth, según difundió el diario local La Voz. En sus palabras aparecen los recuerdos más simples y, al mismo tiempo, los más valiosos: las charlas antes de dormir, los fines de semana compartidos, las risas de una adolescente llena de sueños y la ilusión de celebrar juntos sus esperados 15 años.

“Veo en mi celular cientos de fotos, videos con tu vocecita siempre alegre, con tus locuritas de adolescente”, escribió. Cada imagen guardada se convirtió en un refugio de la memoria y también en un recordatorio de lo que perdieron.

Es por eso que la carta no es solo una despedida. También es una declaración de lucha. “Le pido a Dios que nos mantenga unidos y fuertes como familia para poder pedir justicia. Te amamos y te amaremos siempre”, expresó la abuela.

La familia de Agostina, entre el dolor y la lucha

Mientras tanto, la familia enfrenta horas difíciles. Melisa Heredia, la mamá de Agostina, permanece internada en estado delicado, profundamente afectada por la tragedia.

Por su parte, el abuelo de la víctima, Miguel Heredia, también sufrió una fuerte descompensación tras conocer la noticia. Sin embargo, logró recuperarse y recibió el alta médica en las últimas horas.

La carta completa de la abuela de Agostina

Mi negra Bella,

Cómo podría explicar lo que sentimos en estos momentos si solo tenemos dolor, nuestros corazones están partidos en mil pedazos.

Veo en mi celular cientos de fotos, videos con tu vocecita siempre alegre, con tus locuritas de adolescente.

Amo recordar nuestros fines de semana durmiendo juntos, a veces charlando antes de dormir, planeando tu cumpleaños, contando los días para tus 15, eligiendo color de vestido, imaginando entrar al salón con tus tíos y ‘tu buelo’ como le decías desde que empezaste a hablar.

Te recuerdo en casa jugando con tu hermanito y tu tío como si fuesen tres hermanitos, sacándole las pinturas a tu tía sin permiso.

Dios, quisiéramos despertar de esta pesadilla y que estés como todos los días de tu vida con nosotros.

Mi Agos, mi negra bella, la nieta más hermosa y buena, con la sonrisa más linda. Le pido a Dios que nos mantenga unidos y fuertes como familia para poder pedir justicia.

Te amamos y te amaremos siempre.

Temas
Seguí leyendo

La mamá de Agostina sigue internada tras el femicidio y su estado preocupa a la familia: "Es complicado"

El padre de Agostina apuntó contra la madre, respaldó al fiscal y aseguró: "Queremos que todos caigan presos"

La resolución que dejó en libertad a Claudio Barrelier un año antes del femicidio de Agostina Vega

Un video muestra a Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina en auto

Una ayuda para salir de la cárcel y el pedido de piedad: así fue el vínculo entre la mamá de Agostina y Barrelier

"No tengo nada que ver; estoy dando una mano": el audio que Barrelier le envió al padre de Agostina

Un informe revela que en Argentina hay un femicidio cada 30 horas

Rescataron a un dogo desnutrido de la casa de Claudio Barrelier, el único detenido por el crimen de Agostina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
adios a una leyenda: tras mas de 18 horas, termino el velorio del indio solari
Dolor

Adiós a una leyenda: tras más de 18 horas, terminó el velorio del Indio Solari

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Joaquín Muñoz, el único alumno de 4° año de Ingeniería en Metalurgia Extractiva de la UNSJ.
Educación

Es el único alumno de su año en una carrera de la UNSJ con amplia salida laboral y muy pocos graduados

Despiden en redes al joven que murió tras chocar con su moto en Rawson: los detalles del velatorio
Dolor

Despiden en redes al joven que murió tras chocar con su moto en Rawson: los detalles del velatorio

Imagen de archivo
Este domingo

Tragedia en Ullum: hallaron muerto a un motociclista y creen que cayó por un barranco

Imagen de archivo.
Tragedia

Identificaron al motociclista que fue hallado muerto en Ullum: era un joven de Zonda

Domingo trágico en San Juan: un joven de 18 años murió tras chocar con su moto
Siniestro

Domingo trágico en San Juan: un joven de 18 años murió tras chocar con su moto

Te Puede Interesar

Buscan empresas para iluminar rutas clave del Sur de San Juan
Licitación

Buscan empresas para iluminar rutas clave del Sur de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcos Gabriel Pereyra fue condenado a cuatro años de prisión efectiva y ocho años de inhabilitación para conducir vehículos por la doble tragedia vial ocurrida el 19 de enero de 2025.
Tribunales

Condena de 4 años por homicidio culposo trimplemente agravado y 8 años de inhabilitación para Pereyra

La construcción sismorresistente obliga a utilizar mayores cantidades de hierro y hormigón en las estructuras, un requisito que eleva los costos de las obras en San Juan respecto de otras provincias del país.
Dato clave

Construir en San Juan es hasta 12% más caro que en el resto del país: las razones

Dejan preso a uno de Los Cordobeses acusado de robar autos en la provincia con inhibidores de señal
Resolución

Dejan preso a uno de "Los Cordobeses" acusado de robar autos en la provincia con inhibidores de señal

Fiel, amiga y compañera: el emotivo mensaje de Gustavo Martínez para despedirse de Radio Nacional
Ciclo cerrado

"Fiel, amiga y compañera": el emotivo mensaje de Gustavo Martínez para despedirse de Radio Nacional