Construir en San Juan es hasta 12% más caro que en el resto del país: las razones

La construcción sismorresistente obliga a utilizar mayores cantidades de hierro y hormigón en las estructuras, un requisito que eleva los costos de las obras en San Juan respecto de otras provincias del país.

El Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional (CIRCOT), dependiente de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, dio a conocer los datos de junio del metro cuadrado en San Juan y sorprendió con un dato llamativo: aquí es más caro construir por la normativa de seguridad exigida por los terremotos.

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Según detalló el ingeniero Juan Carlos Andrada , director del organismo, el valor del metro cuadrado en San Juan llegó en junio a $1.556.000, lo que significó un aumento del 19,8% respecto a junio del 2025. Si bien la cifra se mantiene por debajo de la inflación general, San Juan tiene una particularidad por su zona geográfica que encarece la construcción, según indicó Andrada en declaraciones a Canal 13.

El factor sismo

Uno de los puntos centrales que encarece la construcción local respecto a otras provincias es la normativa de seguridad ante terremotos. Andrada dijo que se exigen construcciones sismoresistentes y eso le agrega valor.

El ingeniero precisó que la incidencia de los costos de materiales estructurales hace que la obra sea entre un 7% y un 12% más cara que en provincias con menor riesgo sísmico. “Frente al mar van a ver edificios de 10 pisos y con barras de hierro que acá ocupamos para una vivienda de un piso", graficó.

El costo de la casa propia

Para una familia que encare la construcción de una vivienda tipo -tomando como referencia el modelo de casa Fonavi, de 77 m2- el presupuesto total asciende hoy a casi $ 120.000.000. Exactamente cuesta $ 119.978.282.

Andrada explicó que se ha producido un cambio significativo en la composición de este presupuesto, ya que tras años en que los materiales dominaban ampliamente la torta de gastos, hoy existe una paridad: "Hoy por hoy la mano de obra representa el 50,31 de una obra y el resto los materiales”, dijo.

Esto marca una recuperación para el sector laboral, ya que durante procesos de alta inflación los materiales llegaban a representar el 80% del presupuesto, dejando a la mano de obra muy relegada.

En junio los materiales para hacer una casa han subido solo un 13,29% interanual, debido a que "el comerciante resiste a los precios para no perder clientes" ante la baja demanda y el ingreso de productos importados con valores competitivos.

La construcción como refugio de ahorro

Más allá de los costos, el director del CIRCOT resaltó que para los sanjuaninos la construcción sigue siendo la herramienta clave para proteger el capital. “Siempre la construcción es la inversión más segura”, afirmó el ingeniero, señalando que en los últimos cuatro años este sector ha superado ampliamente una variación del 400%, posicionándose por encima de otras opciones financieras.

Mencionó que suele suceder que muchas familias cuando tienen algún sobrante del sueldo lo usan para comprar hierro o hacer acopio de materiales. Y que, en muchos casos, los compradores mantienen el material en el corralón para resguardar el valor de su dinero e incluso, en épocas de necesidad, vuelven a vendérselo al proveedor obteniendo una ganancia considerable.

El impacto de la minería y el futuro

Finalmente, el especialista vinculó este interés por invertir en ladrillos con el futuro económico de San Juan ante el inminente desarrollo de grandes proyectos mineros de cobre. Andrada aseguró que se espera una fuerte demanda de viviendas de alta calidad: “se viene una ciudad nueva”, vaticinó Andrada, subrayando que quienes inviertan hoy en construcciones de categoría podrán captar un mercado con sueldos superiores que exigirá estándares de excelencia.