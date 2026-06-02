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Evidencia

Un video muestra a Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina en auto

La filmación de una cámara de seguridad muestra un vehículo oscuro transitando por una superficie sin pavimentar. Se observa el automóvil arrastrando un bulto en el suelo. El entorno presenta vegetación dispersa. Estas imágenes corresponden al registro de Barrelier movilizando el cuerpo de Agostina Vega en un descampado. La secuencia de video es un material de evidencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una cámara de seguridad registró el paso del auto Ford Ka negro que condujo Claudio Gabriel Barrelier y en el que trasladó el cuerpo de Agostina Vega hasta el descampado en la provincia de Córdoba.

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Las imágenes revelan el momento en el que el vehículo se dirige hasta el descampado de 200 hectáreas en el barrio Ferreyra, lugar en el que descartó el cuerpo de la adolescente.

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Dicho rodado pertenece a una conocida del acusado, quien declaró y expuso que Barrelier le pidió el auto porque tenía que hacer unos trabajos.

Se estableció que el lunes por la mañana Barrelier subió baldes de pintura de 20 litros y se dirigió hasta la zona donde luego fue encontrada la menor.

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