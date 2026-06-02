Un video muestra a Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina en auto

Una cámara de seguridad registró el paso del auto Ford Ka negro que condujo Claudio Gabriel Barrelier y en el que trasladó el cuerpo de Agostina Vega hasta el descampado en la provincia de Córdoba.

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Las imágenes revelan el momento en el que el vehículo se dirige hasta el descampado de 200 hectáreas en el barrio Ferreyra , lugar en el que descartó el cuerpo de la adolescente.

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Dicho rodado pertenece a una conocida del acusado, quien declaró y expuso que Barrelier le pidió el auto porque tenía que hacer unos trabajos.

Se estableció que el lunes por la mañana Barrelier subió baldes de pintura de 20 litros y se dirigió hasta la zona donde luego fue encontrada la menor.