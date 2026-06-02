Los sueños de Agostina que quedaron escritos en una carta: quería terminar la escuela y estudiar Psicología

El femicidio de Agostina Vega sigue generando conmoción en Córdoba y en todo el país. Mientras la investigación judicial avanza para esclarecer las circunstancias de su muerte, en las últimas horas se conoció un documento que permitió reconstruir una faceta más íntima de la adolescente de 14 años: una carta escrita en el marco de una actividad escolar en la que relató sus gustos, sus intereses y los sueños que tenía para los próximos años.

Investigación "No tengo nada que ver; estoy dando una mano": el audio que Barrelier le envió al padre de Agostina

El manuscrito fue compartido por uno de sus docentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su dolor al conocer las palabras de la joven. El texto, que formaba parte de un cuestionario realizado en la escuela, cobró una dimensión especial tras el desenlace que conmocionó a la comunidad cordobesa.

Qué decía la carta de Agostina Vega

En las respuestas, Agostina describió aspectos simples de su vida cotidiana y dejó entrever cuáles eran las cosas que más disfrutaba. Contó que le gustaba asistir a la escuela porque allí compartía tiempo con sus amigas durante los recreos y las actividades diarias. También mencionó que su comida favorita era el asado y que disfrutaba leer cuentos por entretenimiento.

Entre sus preferencias culturales, señaló que le gustaban las películas románticas y las producciones animadas, mientras que entre sus pasatiempos destacó una actividad que realizaba con frecuencia: la colocación de extensiones de pestañas, un hobby que había incorporado como parte de sus intereses personales.

Sin embargo, una de las respuestas fue la que más impactó a quienes leyeron el documento después de su muerte. Cuando le preguntaron cuáles eran sus objetivos a corto plazo, Agostina escribió que quería aprobar el año escolar. Más adelante, al responder sobre la profesión que soñaba ejercer en el futuro, expresó sin dudar que quería estudiar Psicología y convertirse en psicóloga. Sueños que quedaron truncos.

image

Una adolescente con proyectos y sueños por cumplir

La difusión del escrito permitió que muchas personas conocieran a la joven más allá de los detalles de la causa judicial. Detrás de los titulares y de la investigación, apareció la imagen de una adolescente que atravesaba las mismas inquietudes y expectativas que miles de jóvenes de su edad.

Sus respuestas reflejaban metas vinculadas al estudio, amistades, actividades recreativas y planes de formación profesional. No había referencias a grandes lujos ni aspiraciones extraordinarias. Su principal objetivo inmediato era avanzar en la escuela y construir un futuro a través de una carrera universitaria.

Esa combinación de sencillez y proyección personal fue uno de los aspectos que más repercusión generó entre quienes conocieron el contenido de la carta.

El dolor de sus compañeros tras la tragedia

Luego de conocerse la noticia del hallazgo de sus restos, compañeros y amigos de Agostina se acercaron al barrio donde vivía para acompañar a su familia y expresar su pesar. Entre lágrimas, varios estudiantes recordaron momentos compartidos en el aula y coincidieron en señalar la dificultad de comprender una pérdida tan dolorosa a una edad tan temprana.

Algunos destacaron que, como ocurre en cualquier grupo de adolescentes, podían existir diferencias ocasionales, pero remarcaron que era una compañera querida dentro del curso.

Las muestras de afecto se multiplicaron también en redes sociales, donde numerosos mensajes hicieron referencia a los sueños que Agostina había expresado en el escrito escolar y que hoy se transformaron en un símbolo del futuro que imaginaba construir.

image

De acuerdo con información brindada por autoridades educativas, la adolescente cursaba el tercer año de secundaria y había dejado de asistir a clases varias semanas antes de que se conociera el desenlace del caso.

Según explicaron desde el sistema educativo provincial, la escuela había activado los protocolos correspondientes ante las inasistencias reiteradas y mantuvo contacto con la familia para conocer la situación.

Las autoridades indicaron además que Agostina se había incorporado a la institución tras un cambio de establecimiento y que, durante el período en que asistió a clases, no se habían registrado indicadores que permitieran anticipar una situación de semejante gravedad.

FUENTE: TN