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Tras la reforma laboral

Cambia el recibo de sueldo: cómo es el modelo que deberán usar los empleadores

La nueva estructura del comprobante laboral incorpora un gráfico de torta y detalla cargos que antes no figuraban, con el objetivo de mostrar el costo total para el empleador

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La entrada en vigencia del decreto 407 y la Ley de Modernización Laboral 27.802 introduce un cambio central para todos los trabajadores formales y empleadores de la Argentina: el recibo de sueldo será a partir de ahora más transparente y detallado. El nuevo modelo, que los empleadores deberán emitir en adelante, presenta una estructura y diseño completamente renovados, según consta en el Anexo III del decreto y en la información difundida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

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El nuevo modelo: más información, más claridad

La principal novedad del recibo de sueldo radica en la inclusión obligatoria de un gráfico de torta que resume la composición total del costo laboral. Este elemento gráfico, nunca antes exigido en la documentación laboral argentina, busca transparentar los montos que el empleador paga por fuera del salario neto que percibe el trabajador. La información oficial sostiene que el objetivo es que empleados y empleadores visualicen, en un solo documento, todos los conceptos que integran el costo laboral mensual.

El gráfico debe mostrar, de manera agrupada, los rubros a cargo del empleador: sindical, seguridad social, obra social, INSSJP, ART, cámaras o entidades empresariales y otros. Cada uno de estos elementos debe figurar claramente identificado, con su porcentaje sobre el total del costo laboral, permitiendo así que cualquier persona entienda a simple vista cómo se distribuyen los aportes y contribuciones.

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Estructura obligatoria: cuatro secciones bien diferenciadas

El nuevo recibo de sueldo, de acuerdo con el decreto, se divide en cuatro secciones diferenciadas y obligatorias:

1. Datos del empleador y del trabajador: Incluye información como el CUIT del empleador, el CUIL del trabajador, fecha de ingreso y antigüedad, categoría, y datos sobre cargas sociales.

2. Detalle de contribuciones y conceptos abonados: Se deben detallar todos los conceptos que el empleador paga por disposición legal o convencional.

3. Total de la remuneración bruta y deducciones: El recibo debe mostrar el monto bruto, la forma en que se determina y cada deducción aplicada.

4. Remuneración neta: Se informa el monto final que cobra el empleado.

Todos los conceptos deben consignarse con indicación clara de su base de cálculo, unidad de medida y monto resultante. Si existen sumas globales que abarcan a varios trabajadores, el empleador debe prorratearlas proporcionalmente y reflejarlas en cada recibo individual.

Gráfico obligatorio: un cambio visual y conceptual

El gráfico de torta, que debe ubicarse en el anverso del recibo, constituye un cambio que excede lo meramente estético. Su función es mostrar, de manera sintética y visual, la composición total del costo laboral. Así, los trabajadores podrán ver qué porcentaje del costo que asume el empleador corresponde a aportes sindicales, seguridad social, obra social, INSSJP, ART, cámaras empresariales y otros conceptos. La medida apunta a que los empleados conozcan todos los aportes que integran su relación laboral, no solo aquellos que impactan en su bolsillo.

El modelo del recibo, incluido en el Anexo III del decreto, debe ser replicado por todos los empleadores. Cualquier recibo que omita el gráfico o no agrupe los conceptos de acuerdo a los rubros exigidos, se considerará fuera de norma.

Adaptación y plazos de implementación

El decreto señala que la entrada en vigencia del nuevo recibo de sueldo quedó atada a la publicación de la Ley de Modernización Laboral y del propio decreto reglamentario. A partir de ese momento, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y los organismos involucrados cuentan con un plazo de hasta 120 días para adecuar sus sistemas. Esto significa que durante ese período, empleadores y proveedores de software de liquidación de haberes deberán ajustar sus herramientas para cumplir con el nuevo formato y los contenidos exigidos.

Los empleados comenzarán a recibir el nuevo recibo una vez que los empleadores hayan completado la adaptación dentro del plazo previsto. El cambio impacta en todas las empresas y entidades, sin importar su tamaño o sector, ya que la obligación abarca a toda relación laboral comprendida en la Ley de Contrato de Trabajo.

El objetivo de la reforma: transparencia y comprensión

La decisión de exigir un gráfico de torta y detallar los rubros responde a la necesidad de transparentar el costo laboral. Hasta ahora, muchos trabajadores desconocían qué parte del dinero que destina el empleador a su salario se deriva a aportes, contribuciones y otros gastos asociados a la relación laboral. El nuevo recibo busca revertir esa situación y facilitar la comprensión de la estructura salarial.

El gráfico, junto con la discriminación de los conceptos, permite identificar y cuantificar cada rubro. Así, tanto empleadores como empleados tienen a disposición un documento claro, útil y didáctico para entender la composición del salario y del costo laboral total.

Qué debe contener el recibo: resumen para usuarios

Datos personales y laborales: Identificación del empleador y del trabajador, fechas, categoría y antigüedad.

Conceptos abonados: Detalle de todos los rubros pagados, con base de cálculo y monto.

Bruto, deducciones y neto: Secuencia clara desde el monto bruto hasta el líquido a cobrar.

Gráfico de torta: Resumen visual de la composición total del costo laboral, con agrupamiento por rubros exigidos.

Referencia al modelo oficial: El recibo debe seguir el formato del Anexo III del decreto.

Declaraciones oficiales y contexto de la reforma

En redes sociales, Federico Sturzenegger explicó que el recibo de sueldo tendrá que incluir los cargos que paga el empleador y que el empleado hasta ahora no veía. La reforma apunta a modernizar el sistema, eliminar trámites innecesarios y adaptar la documentación laboral a los estándares actuales de transparencia y acceso a la información.

La publicación del decreto en el Boletín Oficial marcó el inicio del periodo de adecuación. Según el texto oficial, “los empleadores deberán emitir el recibo conforme al nuevo modelo dentro de los 120 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley y el decreto”. El modelo oficial estará disponible para consulta y referencia, de modo que tanto profesionales de recursos humanos como estudios contables puedan implementarlo correctamente.

Impacto y próximos pasos

El nuevo recibo de sueldo representa una transformación relevante en la documentación laboral argentina. El modelo, accesible y visual, facilita la tarea de control y seguimiento tanto para empleadores como para trabajadores. La obligatoriedad del gráfico y del agrupamiento por rubros marca un antes y un después en la forma de presentar la información salarial.

FUENTE: Infobae

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