Patentamientos a la baja: así quedó el ránking de los 10 autos 0 km más vendidos en mayo en Argentina

El patentamiento de autos 0km cayó en Argentina durante el mes de mayo.

El mercado automotor argentino volvió a mostrar señales de desaceleración durante mayo. Los patentamientos alcanzaron las 41.921 unidades , lo que representó una caída del 25,6% respecto del mismo mes de 2025 en el país . El retroceso también se refleja en el acumulado del año. Entre enero y mayo, los patentamientos registran una baja interanual del 9,7%.

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A pesar del contexto, algunos modelos lograron sostener buenos niveles de demanda y mantuvieron posiciones destacadas dentro del ranking de vehículos más vendidos del país.

Las pickups de producción nacional volvieron a dominar el mercado. La Toyota Hilux se mantuvo como el vehículo más patentado del mes, seguida por la Ford Ranger, que logró consolidarse en el segundo lugar.

Por su parte, el Fiat Cronos continuó siendo el automóvil de pasajeros más vendido de Argentina y se ubicó tercero en el ranking general.

Ránking: los 10 autos más patentados en mayo

De acuerdo con los datos presentados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), el ránking de modelos más vendidos durante mayo quedó conformado de la siguiente manera:

Toyota Hilux : 2.309 unidades

: 2.309 unidades Ford Ranger : 1.672

: 1.672 Fiat Cronos : 1.627

: 1.627 Ford Territory : 1.589

: 1.589 Peugeot 208 : 1.279

: 1.279 Volkswagen Amarok : 1.172

: 1.172 Chevrolet Onix : 1.156

: 1.156 Toyota Yaris Cross : 1.034

: 1.034 Chevrolet Tracker : 1.006

: 1.006 Volkswagen Tera: 987

La presencia de tres pickups dentro de los seis primeros puestos confirma el peso que sigue teniendo este segmento en el mercado argentino. Hilux, Ranger y Amarok concentraron buena parte de las ventas del mes.

Otro dato destacado fue el desempeño de la Ford Territory. El SUV importado logró ubicarse en la cuarta posición con 1.589 unidades patentadas y registró un crecimiento interanual del 54,9%.

También sobresalió la aparición de nuevos modelos dentro del Top 10. Tanto el Toyota Yaris Cross como el Volkswagen Tera -dos lanzamientos recientes- consiguieron ingresar entre los vehículos más vendidos del país durante mayo.