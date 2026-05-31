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Milei felicitó al "Tigre" de la Espriella y al pueblo colombiano por "decirle basta al fracasado modelo socialista"

El Presidente argentino respaldó al candidato de la ultraderecha tras su triunfo en primera vuelta. Sostuvo que el resultado expresa un rechazo al socialismo. Además, proyectó un cambio de rumbo si se impone en el balotaje del 21 de junio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El presidente argentino Javier Milei se metió de lleno en el escenario político colombiano y felicitó este domingo por la noche al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, tras imponerse en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario también destacó el rol del electorado y habló de un “mensaje claro” contra el socialismo en la región.

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El posteo, publicado en su cuenta de X, no pasó desapercibido: con su estilo habitual, Milei combinó respaldo político, definiciones ideológicas y una proyección de lo que podría ocurrir en el balotaje del próximo 21 de junio, donde De la Espriella enfrentará al candidato de izquierda Iván Cepeda.

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Un mensaje con tono ideológico

“Quiero felicitar a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral”, escribió Milei al iniciar su publicación.

Luego, profundizó su lectura del resultado: sostuvo que la elección “refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano” y la interpretó como una reacción frente a las políticas del actual gobierno de Gustavo Petro.

En esa línea, el mandatario argentino afirmó que existe “una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”, en una crítica directa a la gestión del líder del Pacto Histórico.

Proyección al balotaje

Más allá de la primera vuelta, Milei también se proyectó hacia el escenario que se abrirá en las próximas semanas. Consideró que, si se repite el resultado, Colombia podría “ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres” y retomar un rumbo alineado con “la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”.

El mensaje cerró con su ya característica consigna política: “Viva la libertad, carajo”.

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