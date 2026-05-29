El riesgo país suma 7 días en caída y está a punto de tocar el valor más bajo de la gestión Milei

El Gobierno termina una de sus mejores semanas financieras. El riesgo país, que el jueves logró quebrar la barrera de los 500 puntos, retrocede a 488 este viernes y queda a un paso de alcanzar el punto más bajo de la gestión de Javier Milei, de 483, el 28 de enero pasado. Es la décima caída consecutiva.

La baja de este índice, que mide el plus de tasa que debe pagar la Argentina por sobre los bonos de Estados Unidos, que son considerados los más seguros, se debe a la suba de los bonos argentinos en dólares. Este viernes avanzan 0,50% en Wall Street.

También las acciones locales que cotizan en la Bolsa de Nueva York cotizan en verde, con Telecom a la cabeza con un alza del 6%, en un arranque en el que también suben cerca de 0,50% los índices Dow Jones y Nasdaq en Estados Unidos. FUENTE: Clarín

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