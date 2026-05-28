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Cifras positivas

Mercados: el riesgo país quiebra la barrera de los 500 puntos y las acciones argentinas pegan otro salto

El indicador de la banca JP Morgan se aproxima a cerrar mayo con una mejora de 12,5%. Las acciones argentinas en Wall Street suben más de 6%.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Las acciones y bonos de Argentina vuelven a operar este jueves en positivo. Mientras los títulos de empresas locales (ADR) anotan otra rueda de fuertes subas en Nueva York, los bonos sostienen la firmeza que mostraron en las últimas jornadas y el riesgo país consolida su caída para llegar a los 496 puntos.

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El buen desempeño de los activos financieros se da luego de una exitosa colocación de deuda en pesos por parte del Tesoro Nacional el miércoles, que mostró una renovada demanda por instrumentos atados al dólar.

En el frente cambiario, el dólar oficial avanza $ 5 y llega a los $1.435 en los bancos.

Tal como ocurrió en las últimas ruedas, los bonos en dólares que mejor se mueven son los de largo plazo, con ganancias de hasta 0,4%. Con esta performance, el riesgo país vuelve a niveles que había alcanzado en la primera semana de mayo, luego de que la calificadora de crédito Fitch le mejorara la nota a la Argentina. El indicador de la banca JP Morgan se aproxima a cerrar el mes con una caída de 12,5%.

En el mercado de acciones, las buenas noticias vienen de Nueva York. El papel que más sube es el del Banco Macro, que gana 6,6% desde el arranque de la rueda y se convierte en el ADR de mejor desempeño durante este mes, con ganancias de más de 25% en moneda dura.

Con este espaldarazo externo, el índice Merval anota su tercera rueda de subas al hilo. El principal indicador de la bolsa porteña avanza 2,3% medido en dólares este jueves, impulsado por las compras de acciones del sector bancario.

De sostener esta tendencia, el viernes podría conseguir cerrar su primera semana de ganancias, luego de acumular una racha negativa de cuatro semanas en rojo. Analistas de PPI destacaron que la mejora del segmento de acciones de esta semana "tuvo más pulso propio que viento externo".

En el frente cambiario, el dólar mayorista cotiza sin cambios respecto al cierre del miércoles, aunque avanza $ 5 en los bancos, para ofrecerse a $ 1.435. De esta manera, a una sola rueda para terminar mayo, muestra una recuperación en el precio del 2%.

FUENTE: Clarín

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